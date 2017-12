Jandač: Olympijský hokej bez Ruska? To by bylo špatné, i když nás poráží

„Jsem zastáncem toho, že by na olympiádu měli jezdit nejlepší hráči z celého světa. Když už jsme přišli o hráče z NHL, tak by bylo hodně špatné, kdybychom přišli ještě o hráče z Ruska, byť s ním máme poslední dobou hodně špatnou bilanci.“

Máte před sebou olympijskou generálku na turnaji Channel One Cup v Moskvě. Nakolik s tím korespoduje nominační výběr?

Je to víceméně seznam hráčů, ze kterých bych nejraději vybíral. Ještě je potřeba k němu připočíst Birnera, Řepíka, Kováře a Radila, kterým jsem dal volno.

Neuvažoval jste o tom vzít kompletně tým, který by jel na olympiádu?

Hodně jsme o tom přemýšleli. Nakonec jsme se přiklonili k názoru, že mohou nastat komplikace. Třeba kvůli tomu, že nepojedou hráči z KHL. Proto jsme chtěli dát prostor dalším klukům, abychom je viděli.

Řešíte ve svých olympijských plánech i hráče ze zámoří, kteří se nemohou prosadit do NHL? Radim Šimek hovořil o tom, že uvažuje o návratu do Evropy, protože ho láká olympiáda, podobně jsou na tom Dominik Simon nebo Tomáš Hyka.

V kontaktu s nimi nejsem, mluvili jsme pouze s Jakubem Jeřábkem, protože on jediný má ve smlouvě výstupní klauzuli. Jenže v Montrealu prostor dostal, takže vše padlo. Pokud vím, tak Simon, Hyka ani Šimek tohle v kontraktu nemají.

A pokud by došlo k ukončení smlouvy?

Tak by to pro nás bylo dobré v tom smyslu, že bychom měli širší seznam hráčů, kteří by mohli nastoupit. Ale nechci hned říkat, že má hráč z AHL otevřenou cestu do národáku. Můžu dát příklad Dominika Uhra, Petra Straky nebo Musila, kteří se také vrátili z farem, a přesto mě nepřesvědčují natolik, aby dostali nominaci.

Šanci naopak dáváte Zbyňku Michálkovi. Jak se vám jeví?

Vrátil se později a nastoupil do rozjetého vlaku. Je to zkušený borec, který toho má spoustu odehráno v NHL. Ale musím říct, že mě zatím úplně nepřesvědčuje. Přehledem, zkušeností, personou ano, ale uvidíme na mezinárodní scéně, kde je všechno rychlejší. On tou rychlostí zatím nepřesvědčuje, i když to může odehrát pozičně a má dobrou přihrávku, což nám na minulém turnaji od beků chybělo. Chceme ho vidět, ale není to automaticky letenka do Koreji.

Bude obrana zase největším rébusem?

Uvidíme, každopádně se nám rozpadla odchodem Šimka, Jeřábka, Rutty a Kempného do zámoří. Proto pochopitelně hledáme obránce, kteří by je mohli nahradit. Nebudu jmenovat vyzkoušené kluky jako Jordán, Kolář, Nakládal nebo Kundrátek, ale spíš další v podobě Moravčíků, Němečků, Mozíků a Šuláků. Kdyby nebyl olympijský rok, tak by všichni tihle kluci jezdili na turnaje pravidelně. Jenže nás výrazně nepřesvědčili.

Proto se na olympiádu nejspíš moc mladších hráčů nepodívá?

Je olympijský rok a já nemůžu testovat. Musím vsadit na obouchané koně, které se olympiády nezaleknou. Proto sázím na brankáře, kteří mají něco odchytáno, i když vím, že třinecký Hrubec má výbornou formu. Dokonce jsme si nechali udělat analýzu jednotlivých gólmanů. Výborně chytá třeba Hrachovina, víme o něm. Dostane se na něj, když bude mít opakovanou výkonnost. Já teď ale nemám čas točit gólmany jak spodní prádlo.

O obráncích jste hovořil. A co útok?

Na oba turnaje bereme to nejlepší, co máme k dispozici nejenom podle bodů, ale i podle hry. Poctivě kluky sledujeme. Mrzí mě, že nemáme moc mladých kluků, kteří by starším šlapali na paty. Vím o Nečasovi, kterého jsem chtěl vzít do nároďáku několikrát, ale pokaždé byl zraněný a teď jede na mistrovství dvacítek. Chybí mi ale další, kteří by se prali o místo a ukázali mi to. Musí na sobě víc makat, daleko víc trénovat, pak se to možná změní.