Říhova éra začala, hokejisté se sešli v Přerově. Tým doplnil Karabáček

„Navazuji na Pepíka Jandače, který si udělal široký kádr, začal pracovat s mladými hráči, a my v tom pokračujeme. Samozřejmě jsem se na tuto první akci těšil. Kluci asi o trošku méně, když viděli ten program, ale přistoupili k tomu výborně,“ ocenil Říha v rozhovoru s novináři přístup hráčů k úvodnímu tréninku.

Dvaadvacetiletý Karabáček rozšířil počet nováčků v týmu na 17 a je jedním z osmi hokejistů, kteří mají kontrakt v NHL. V minulé sezoně nastoupil na farmě Buffala v Rochesteru v jednom utkání a jinak působil v ECHL v Cincinnati, kde nasbíral v 28 duelech pět asistencí.

„Někteří kluci už nám odjeli do zámoří na farmy, jiní z NHL jsou drazí na pojistky, hráče z KHL jsme nechali být, protože začínají soutěž jako první, ale jsme spokojení s tím, kdo přijel,“ pochvaloval si Říha.

Z hlediště pečlivě dohlížel na dění na ledě nový generální manažer Petr Nedvěd. „Nebylo úplně jednoduché dát ten výběr hráčů dohromady, protože je spousta hráčů, o něž jsme měli zájem, ale ten termín jim nedovoluje přijet, a je to na hraně i pro mnohé další, kteří odletí za velkou louži. I tak jsme ale měli z čeho vybírat,“ uvedl Nedvěd.

Sám se chystal na led v odpolední části tréninku. „Brusle mám, trenérům jsem to i nabídl, ale moje práce samozřejmě spočívá hlavně v tom, abych hráče sledoval a ne je trénoval. Od toho jsou trenéři. Odpoledne tu máme střelbu a té se zúčastním. Jinak ale na led chodit nebudu, jen kdyby ta situace byla nějak kritická a musel jsem,“ vysvětlil s úsměvem Nedvěd, ještě nedávno kanonýr, vyhlášený mimořádnou střelou zápěstím.

První herní akce v sezoně čeká národní mužstvo až v listopadu na turnaji Karjala. Do něj reprezentace vstoupí 8. listopadu doma proti Švédsku a zápasy s Finskem a Ruskem sehraje v Helsinkách.

„Zvažovali jsme i variantu nějakého oficiálního zápasu a bylo by to asi to nejlepší, kdybychom si mohli zahrát plnohodnotný zápas a kluky vidět v akci. Nakonec máme na čtvrtek naplánované alespoň modelové utkání, na které se rádi podíváme,“ uvedl Nedvěd.