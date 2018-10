Roth je zpátky. Marodka hokejového Třince se vyprazdňuje

Kdy bylo jasné, že nastoupíte?

Týden jsem si hrál s myšlenkou, že by to už mohlo jít. Ale jasné nic nebylo. Nakonec jsem se rozhodoval ze dne na den, podle toho, jak noha reagovala.

Probíhalo léčení podle plánu

Dá se říct, že to bylo, jak mělo. Jsem rád, že to bylo těch sedm osm týdnů a doufám, že už to je za mnou. Takže když hraji, je to už stoprocentní.

Co vám po dlouhé pauze nejvíce chybí?

Víceméně všechno. Navíc jsem se vrátil zrovna proti Boleslavským, což jsou brusliví hokejisté, hrají přímočarý hokej, je to rychlé. Chybí mi načasování, taková ta lehkost a jednoduchost.

Dokážete odhadnout, kolik zápasů budete potřebovat, abyste se dostal do tempa?

Doufám, že dva tři čtyři, ale člověk nikdy neví. Může to být déle. Ale snad se budu zápas od zápasu cítit lépe a osobní výkony půjdou nahoru.

Měli jste hodně zraněných. Odrazilo se to na výkonech mužstva?

Víceméně chybí každý hráč. Mužstvo máte na začátku sezony nějak poskládané a jste zvyklí, že to nějak funguje. Když vypadne jeden hráč z první nebo třetí lajny, tak to zásah do týmu je, ať chcete nebo ne. Ostatní týmy nám naštěstí neutekly o moc, takže se můžeme soustředit na sebe a sbírat body.

Během velké třinecké marodky přišli obránci Martin Gernát a Guntis Galvinš. Je velká konkurence v obraně znát?

Stoprocentně. Oba zapadli a podávají stabilní výkony. Konkurence je jenom dobře. Pro nás ostatní je dobrá, abychom do toho šlápli a byli lepší.

Trenéři říkali, že jste jim chyběl na přesilovky, ale proti Mladé Boleslavi jste do nich nechodil. Je to pro to, že nejste ještě v plném tempu?

To je rozhodnutí Venci (trenéra Varadi). Ale přesilovky klukům začaly šlapat, takže není potřeba něco měnit. Nějakým gólem si pomůžeme.