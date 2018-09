6 proher, 0 bodů. Horší než nejčernější sen, tvrdí chomutovský Huml

Když Huml stál před diktafony a kamerami, byl zasmušilý. V tváři měl unavený a zároveň smutný výraz. Zklamání z něj takřka čpělo.

Pochopitelně, vždyť jeho gól z 59. minuty už nic neřešil a Pirátům nepomohl odvrátit šestou porážku v řadě. „Beru ty prohry na sebe, jsem zodpovědný za výsledky a produktivitu,“ sypal si popel na hlavu.

Chomutov i díky Humlovi sice ukázal pár světlých okamžiků, na první bodový zisk to ale nemohlo stačit, odčinění pátečního debaklu 2:9 od Plzně se nekonalo.

Čím to, že jste opět na soupeře nestačili?

Nemáme klid na hokejkách, chybí nám i důraz před brankou. Těch problémů je v naší hře ale mnohem víc než jen zakončení. Tentokrát jsme odehráli podle mě docela dobré utkání, Spartu jsme do tolika šancí nepustili, přesto nám dala čtyři góly. Těžko se to hodnotí, ale podali jsme lepší výkon než v pátek proti Plzni, i když na body to opět nestačilo. Začátek sezony máme opravdu hodně špatný.

Kde je největší slabina ve hře Pirátů?

Ta hra je celkově nedobrá. Dostáváme spoustu gólů, nejdou nám oslabení a přesilovky. Těžko vybrat jednu věc, možná je to oslabení. Neviděl jsem statistiky, ale podle mě ho máme snad nejslabší v celé extralize. V zásadě se nemáme o co opřít, ale teď nás čekají čtyři dny, kdy budeme trénovat a makat, a v pátek proti Vítkovicím zabojujeme o body.



Promítl se do výkonu proti Spartě páteční debakl od Plzně?

Bylo to těžké hodit za hlavu, ale udělali jsme to. Náš výkon proti Spartě byl od začátku soustředěný, dobře jsme bránili. Škoda těch prvních dvou gólů. Kdybychom první třetinu uhráli na 0:0, 1:0, tak by zbytek zápasu vypadal jinak. Jenže první třetiny teď většinou prohráváme a pak už je to pro nás těžké.



Jak příval porážek snáší kabina?

Atmosféra samozřejmě v takové chvíli v kabině nemůže být dobrá, ale snažíme se dál pracovat a tvrdě trénujeme. Snažíme se naši hru rozebírat a zlepšovat. Proti Spartě tam byly světlé momenty, máme na čem stavět, ale už je potřeba začít bodovat.

Je to zmar?

Samozřejmě je. Šest utkání bez výhry, to jsme si ani v nejčernějším snu nepředstavovali. Naše hra není dobrá. Před zápasem jsme si sedli a řekli jsme si, co se budeme snažit hrát. Pak jsme to šedesát minut v zásadě plnili, jenže nám chybí pohoda a na našem hokeji je to vidět. Góly dáváme strašně těžko, nadřeme se na ně. Neustále nás srážejí individuální chyby. Uděláme chybičku, soupeř to potrestá a my už na to nedokážeme odpovědět.

S jakým plánem jdete do zápasů? Hlavně dobře bránit?

Naším plánem, když jsme vstupovali do sezony, samozřejmě bylo hrát dobře v defenzívě, jenže špatné začátky zápasů nám všechny plány rychle hatí. Strašně brzo prohráváme, plán se boří a my musíme začít napadat. Zápas se Spartou musíme brát jako krok kupředu. Má totiž velice kvalitní tým a my jsme nepodali špatný výkon.V pátek už bychom měli bodovat.



Jak proti aktuální bídě bojujete? Snažíte se zůstat pozitivní?

Nám nic jiného nezbývá. Do konce sezony zbývá 46 zápasů, takže nechceme věšet hlavy. Už se kolikrát v extralize stalo, že tým měl špatný začátek a nakonec hrál play off. Zbraně nesložíme, v pátek budeme zase o kousek lepší.

Berete vinu za špatné výsledky i na sebe?

Jednoznačně. Od toho v týmu jsem a svou roli neplním. V zásadě ty prohry jdou na moji hlavu. Jsem zodpovědný za naše výsledky a také za produktivitu, která je zatím v mém podání hodně špatná.

Ukazuje se, že máte jeden z nejslabších kádrů v extralize?

Uvědomujeme si, že se nemůžeme rovnat špičce extraligy, ty finanční možnosti na to nejsou. Ale zase si říkáme, že se spoustou týmů můžeme hrát a porážet je. Naším cílem je dostat pod nás čtyři mančafty a postoupit do předkola.