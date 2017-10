Raketový vzestup Jana Rutty do NHL. Snad se v ní udržím, doufá bek Chicaga

Rutta nasbíral ve třech zápasech čtyři body za dva góly a dvě asistence. Coby bek je šestý v týmovém bodování. V průměru stráví na ledě přes devatenáct minut. A v hodnocení plus/minus nemá konkurenci v celé NHL.

Co tomu říkáte?

Z týmového hlediska je to dobrý, pět bodů ze tří zápasů není špatný začátek. A co se týká mě, tak musím říct, že mám trošku štěstí. Jde to, ale musím samozřejmě makat dál, aby to takhle vydrželo.

Před necelým měsícem jste přijel na kemp. Jaké byly začátky?

Přišel jsem do Ameriky připravený. Odmakal jsem léto s kondičním trenérem a cítil se opravdu dobře, i na ledě to bylo skvělé. Přišel jsem sebevědomý, dal do toho všechno a vyšlo to. Zatím se držím v prvním týmu, takže budu dělat pořád to samé a doufám, že budu ještě lepší.

Říkal jste, že jste měl štěstí, ale co jste musel ukázat, abyste přesvědčil?

Těžko říct. Už v létě po mistrovství jsem jednal s nějakými kluby, z Chicaga jsem cítil ten zájem největší. Cítil jsem, že tu šanci tady můžu dostat. Dostal jsem ji a povedlo se mi ji využít. To je asi ten hlavní důvod.

Přijde vám, že jste dobře zapadl?

To je asi brzy říkat takové věci, protože jsou odehrané zatím jen tři zápasy. Strašně se mi tu líbí a chci pořád pracovat, abych tu pokračoval.

Jaký to byl zážitek zahrát si poprvé NHL v Chicagu?

Já už jsem tam hrál dva přáteláky a přijde mi, že v Chicagu je jedno, jestli se hraje přátelák, otevřený trénink nebo mistrák. Diváci tam mají tým opravdu rádi. Je to úžasné místo, kde se dá hrát hokej.

Jak se vám tam líbí po životní stránce?

Abych řekl pravdu, tak jsem viděl led, posilovnu, letadlo a hotel. Ale až se vrátíme z venkovního tripu, tak bych se měl stěhovat do svého bytu. Takže si udělám pohodlí a bude to příjemnější.

V týmu máte českého (Michal Kempný) i slovenského (Richard Pánik) parťáka. Je to výhoda?

Znal jsem oba. Je to super. Já sice anglicky umím, ale vždycky je příjemné si popovídat s někým v rodném jazyce. Už jenom kvůli tomu, že máme trošku jiný humor než Američani. Zvlášť na začátku mi kluci pomohli a asi mi ještě pomůžou. Byli jsme společně na několika večeřích, navíc je v Chicagu velká česká a slovenská komunita.

Co vás v Americe zaskočilo a co naopak mile překvapilo?

Asi ten servis, opravdu se tu o nás starají moc hezky.

Chicago loni vypadlo v 1. kole play-off. Je znát, že letos chtějí napravit dojem?

Určitě. Je to organizace, která chce mít úspěch každý rok. Je brzy o tom mluvit, ale určitě tu chtějí vyhrávat.