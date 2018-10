České šachy v Chicagu: Ruttovi hrozí farma, Kämpf zase hraje

Chicago totiž neprožívá povedené období a jeho trenéru Joelu Quennevillovi došla trpělivost. Je nespokojený především s defenzivou svého týmu a Rutta se stal první obětí - kouč ho nejprve nechal prosedět na střídačce třetí třetinu duelu v St. Louis, aby ho v tom následujícím doma s Edmontonem poslal dokonce na tribunu.

„Není zraněný. Bylo to trenérské rozhodnutí,“ vysvětloval Quenneville poté. „Vždycky hledáte cestu, jak zlepšit výkony týmu. A podle mě máme velký problém v obraně. Netýká se to však pouze beků, ale celého mužstva. Trochu jsme se na defenzivu vykašlali, v některých zápasech je to vážně špatné.“

Jedním z těch zápasů byl zmiňovaný duel v St. Louis, kde Chicago prohrálo vysoko 3:7. Rutta sice nebyl na ledě ani u jednoho inkasovaného gólu, trenéra však svým výkonem nepřesvědčil. „Rutta v úvodu sezony zklamal,“ píše chicagský deník Daily Herald.

David Kämpf (vlevo) a Jan Rutta prožívají rozdílné příběhy. Jeden vzestupný, druhý sestupný.

Poslední kapkou podle všeho bylo jeho vyloučení ze druhé třetiny, ve kterém Blackhawks inkasovali za stavu 2:2 klíčový gól.

Ve městě se už hovoří o změnách v sestavě. Dosud Ruttu nahradil ve třetí obranné dvojici Brandon Davidson, ale trenér uvažuje o tom, že povolá z farmy v Rockfordu Švéda Gustava Forslinga, jenž se uzdravil po operaci zápěstí. Další alternativou je jeho krajan Carl Dahlström.

Má to však háček: pokud jeden z nich půjde nahoru, bude muset někdo dolů, protože Chicago má naplněnou soupisku 23 hráči. A tím nešťastným může být vzhledem k okolnostem právě Rutta. Že je ta hrozba reálná, o tom svědčí Quennevillova slova na adresu obou Švédů: „Jeden i druhý tu už hráli a ukázali své kvality,“ prohlásil.



Rutta v minulé sezoně odehrál za Chicago 57 utkání, v nichž si připsal šest gólů a čtrnáct asistencí. Letos odehrál jedenáct duelů a nasbíral tři asistence. V hodnocení +/- má dva záporné body.

Rodák z Písku zažívá nepříjemné chvíle, na druhou stranu nemusí jít o nic závažného. Příklad si může vzít od útočníka Brandona Saada, jenž se v úvodu sezony propadl až do čtvrté formace, ale nakonec dostal druhou šanci. „A je vidět zlepšení,“ chválí ho kouč.

Aktuálně to však tak pozitivně nevypadá, Rutta by podle zpráv ze zámoří neměl hrát ani v následujícím utkání, stejně jako třeba známý útočník Chris Kunitz, jenž skončil také na tribuně. Místo něj naopak dostal příležitost jeho krajan David Kämpf. A podle všeho se mladík, který se v minulé sezoně z Chomutova přes farmu prokousal až do NHL, dočká i další šance.