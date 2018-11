Povolání do NHL překvapilo, přiznává Radil. Hned málem přišel o oko

Na druhou stranu musí být těžké začínat od nuly, když jste si vybudoval nějakou pozici v reprezentaci i v Rusku, ne?

To je pravda. V podstatě v každém novém prostředí začínáte od nuly. Ona to může být i výhoda. Záleží jenom na vás. Snažím se přizpůsobit a hlavně si to užívat. A něco tady třeba ještě ukázat.

Jaké to je splnit si sen?

Musím říct, že na farmě to byl těžký hokej, takže mě překvapilo, že mě povolali - ani bodově jsem nepatřil mezi nejlepší. Ale povedl se mi přípravný kemp, to mi podle mě hodně pomohlo. A možná i ten věk, že jsem zkušený.

Co se vám povedlo v kempu?

Možná hra jeden na jednoho, která mi není úplně cizí. Občas nějaký souboj vyhraju a to se San Jose možná líbí.

Bylo to na farmě těžké?

Hokej je tam trošku jiný, je to tím, že tam hraje strašně mladých kluků, kteří přijdou z juniorů. Je jim kolem dvaceti, takže jsem si mezi nima připadal trošku jako takový táta.

Ale pak přišlo povolání nahoru.

Zavolali mi trenéři a řekli, že půjdu do NHL, po jednom zápase mi dali šanci. Bohužel jsem měl hned zranění, protože jsem dostal hokejkou do oka, takže mi to nateklo a nemohl jsem hrát. Ale teď jsem dostal šanci znovu a jsem za ní strašně vděčný.

Zpravodajství ze zápasu San Jose prohrálo s Torontem 3:5

Ta modřina pod okem vypadá hrozivě. Bál jste se o oko?

Popravdě jsem měl štěstí, protože to bylo fakt kousek od oka. Je to taková vzpomínka na můj první zápas v NHL, abych nezapomněl. Měl jsem i štěstí, že jsme hráli zrovna doma. Máme výborné fanoušky, i když musím říct, že fandění v Americe je jiné. Ale atmosféra je tam parádní. Na druhou stranu: když máte první start, tak nevnímáte nic, jen to, co se děje na ledě.

Bylo nějaké přivítání nováčků?

Běžné, před zápasem mi popřáli hodně štěstí a po něm mi pogratulovali. Bylo to takové kamarádské. Což je hodně fajn.

Pomáhá vám začleňovat se Tomáš Hertl?

Občas na mě mazákuje, i když je mladší. Ne, vážně: strašně mi pomáhá. Od začátku mi všechno ukazuje, pomáhá mi s každým detailem, takže si toho vážím. A samozřejmě mu děkuju.