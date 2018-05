Hertl dál ohromuje. Hraje jako Hossa, je lídrem San Jose, smekají experti

Hertl v play off válí.

Blýskl se už šesti body, se čtyřmi góly je nejlepším střelcem San Jose.

Ve třetím utkání druhého kola, v němž se spoluhráči čelí rozjetému a nevyzpytatelnému nováčkovi z Vegas, svou báječnou fazonu jedině potvrdil a na ledě opravdu řádil.

„Byl to jeho nejlepší výkon v letošních vyřazovacích bojích. Měl spoustu šancí, byl všude. Hrál skvěle v oslabení. Výborně využíval svou postavu, rychlost i šikovné ruce. Chodil do míst, kde to bolí, tečoval a dorážel puky, bojoval,“ smekl před ním Jeremy Roenick.

Ano, sám velký JR. Lovec chřestýšů, vášnivý golfista a známý showman. A hlavně Bývalá hvězda NHL a nyní televizní expert pro NBC Sports.

S Roenickem souhlasil i další úspěšný hokejista z dob nedávno minulých.

Anson Carter dokonce vytáhl pro Hertla velmi lichotivé přirovnání: „Připomíná mi Mariána Hossu. Na puku je ohromně silný, jako kůň. Vůbec mě nepřekvapilo, že dal gól právě z předbrankového prostoru. Zrovna tam je totiž hodně dobrý, má velkou sílu a nejde odstavit od kotouče.“

Hertl se skutečně hodně tlačil před vegaského gólmana Fleuryho, vyústila z toho i branka na 3:3 z 59. minuty.

„Snažil jsem se celý večer posílat puky na branku. Bylo tam pár odrazů, puk se dostal až ke mně, trefil jsem ho a skončilo to v brance. Byl to důležitý gól, ale mač nakonec skončil špatně,“ mrzelo čtyřiadvacetiletého útočníka.

Hertl se opakovaně dostal do dobré příležitosti, ať už po objetí branky nebo díky brilantnímu převzetí přihrávky při brejku.

Vyrovnávací branka Tomáše Hertla proti Vegas:

„Šancí jsem měl opravdu hodně. Musím jich víc proměňovat,“ tvrdil, stoje před zámořskými reportéry s krvavým šrámem na nose, po napínavém duelu.

Zase odehrál přes 20 minut, čtyřikrát vystřelil. Rozdal tři hity, vybojoval dva kotouče a přes dvě a půl minuty odbruslil proti přesilovkovým komandům Vegas. „Byl suverénně nejlepším hráčem San Jose a jejich lídrem,“ je přesvědčený Roenick.

Bývalá hvězda pražské Slavie zase ukázala, v jaké pohodě se momentálně cítí.

Peter DeBoer, kouč San Jose, mu hodně věří a on mu důvěru splácí velmi kvalitními výkony. „Mám prostor, hraju pravidelně dvacet minut každý zápas, chodím na přesilovky, oslabení, trenér mě posílá na led i v posledních minutách třetí třetiny.“ pochvaluje si Hertl.

Zároveň burcuje sebe i své spoluhráče, aby příště na Vegas vlétli se stejnou vervou. „Ve hře pět na pět jsme byli lepší, měli jsme ale moc vyloučení. Příště musíme zase hrát takhle a dovést utkání k lepšímu konci.“