Šlégr, nový kouč Litvínova: Nemám problém vzít zodpovědnost na sebe

„Vždycky skupinu někdo musí vést. Z pozice předsedy představenstva logicky nemám problém vzít tu zodpovědnost na sebe. Takhle to máme nastavené a jen doufáme, že to bude fungovat,“ svěřil se Šlégr. Verva je předposlední se čtyřbodovým odstupem na záchranu a osmibodovým od předkola play-off.

Jak si rozdělíte práci?

Jestli se bavíme o střídačce, tak Darek Stránský má na starosti útočníky místo beků, Radim Skuhrovec obránce a já bych to měl koordinovat. Budu sledovat situaci na ledě a okamžitě řešit, pokud by něco nefungovalo, jak by mělo. Pozorovat soupeře, koho dává na led, v přesilovkách případně něco pozměnit. Všechno by mělo být o spolupráci, není to o jednom chlapovi, ale o týmu. Proto jsme vytvořili realizační tým. A věříme, že to bude šlapat.

A jakou roli ve vašem štábu hraje Ondřej Weissmann?

Bude mít na starosti taktické věci především, co se týká tréninku, abychom mohli pilovat systém, který chceme nastavit. A bude sledovat zápasy seshora. Popřípadě, pokud bude potřeba něco změnit v zápase, nám to přijde dolů říct a my to můžeme okamžitě řešit. Z tribuny to uvidí jinak než my ze střídačky.

Je to provizorní řešení?

Ne, jedná se o řešení jednoznačně do konce sezony. Po ní uvidíme, jak si s tím dál poradíme.

Co změníte herně?

Nějaké věci určitě, ale ne něco tak zásadního. Hlavně musíme změnit přístup jednotlivých hráčů. Jako první bychom se měli všichni podívat do zrcadla, jestli tomu dáváme úplně všechno, jak máme. Pokud tak učiníme, jsem přesvědčený, že máme natolik kvalitní mužstvo, že to můžeme zvládnout. Ale musí všichni makat jako jeden chlap. Tohle jsem vždycky zastával. Hokej je sice týmový sport založený někdy na individualitách, ale když každý přinese ke stolu, co umí, je daleko větší šance na úspěch.

Marodka vás neděsí? Musí vypomáhat mladíci z 1 .ligy.

Nejsou to žádní zkušení hráči, ale jsou v našem systému, mají profesionální smlouvy, jsou tady z nějakého důvodu. A já bych k nim nepřistupoval negativně. Jestli jsou tu zkušení kluci z první lajny, kteří za nás hrají léta, musí těm mladým pomoct. Pokud oni budou bojovat, i oni to můžou zvládnout. Že to nebude jednoduché, to víme. Sezona míří ke konci, my potřebujeme urvat každý bod a nemůžeme se na to koukat skepticky.

Kolik posil je ve hře?

Snažíme se nějaké přivést, určitě přijdou. Jestli hned, je spíš otázka na generálního manažera.

Určíte brankářskou jedničku?

Nechtěl bych vyzdvihávat jednoho nebo druhého. Oba chytali poslední dobou slušně. Petrásek měl několik nul a výborných zápasů, to samé Kantor, třeba utkání v Mladé Boleslavi bylo jeho. Je to vyrovnaná dvojice. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Pokud gólman dobře chytá, ať chytá, pokud nebude chytat dobře, půjde do branky další.

Trenér Rulík získal pro Litvínov historický titul. Jak složité pro vás bylo říct mu sbohem?

Odvolávání jakéhokoli trenéra není nic příjemného, u Radima to bylo daleko víc specifické. Znám ho léta, prožil jsem s ním nějaký čas v Omsku s Ivanem Hlinkou. Spolu s Robertem Kyselou jsme ho sem přivedli, byl tady 4,5 roku a je těžké člověku, kterého máte rádi, říct, že se s ním loučíte a musí odejít z organizace. Byla to pro mě i pro Roberta složitá chvíle, ale tak to v hokeji je, že trenér není věčně.

Co je prvotním cílem? Desítka, nebo se vyhnout baráži?

Vždycky to nejlepší. Je to fráze, ale musíme jít zápas od zápasu. Urvat každý bod, pak se to sečte a zjistíme, kde budeme. Nejsme před sezonou, kdy si dáváte konkrétní cíl. Jsme dlouhodobě na spodku tabulky, chceme se pokusit Litvínov narovnat a vyšplhat se nahoru. Kam až, to teprve uvidíme.

Fanoušci na protest drželi 10 minut ticha. Co jste tomu říkal?

Bylo to logické. Když fanda vidí dlouhodobý neúspěch mužstva, reaguje na to. Nemůžeme se jim divit. Všichni hrajeme hokej především pro fanoušky, i oni si zaslouží lepší výsledky než být předposlední. Bylo to gesto vůči mužstvu, které to pochopilo a teď se vydá jiným směrem.

V pátek dorazí mistrovské Brno, v neděli lídr Plzeň.

Jedině dobře, čím silnější soupeř, tím víc je hráč v hlavě připravený.