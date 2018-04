Hokejisty Slovenska by na MS mohli posílit tři hráči ze zámoří

Radost slovenských hokejistů | foto: AP

dnes 15:19

Hokejisty Slovenska by mohli na blížícím se mistrovství světa v Dánsku posílit tři hráči působící v zámoří. Do přípravy týmu by se měli zapojit obránce Edmontonu Andrej Sekera a útočníci Tomáš Jurčo z Chicaga s Christiánem Jarošem, který většinu sezony strávil na farmě Ottawy v Belleville.

„Všichni by se měli k týmu připojit asi týden před koncem přípravy,“ uvedl generální manažer Miroslav Šatan. Naopak jisté je, že brankář Jaroslav Halák (New York Islanders) a útočníci Richard Pánik (Arizona), Marián Gáborík (Ottawa) a Marek Hrivík (Calgary) na MS hrát nebudou. „Jarovi skončil kontrakt a jeho situace je nejasná, takže respektujeme jeho rozhodnutí. Pánikovi čekají přírůstek do rodiny, Marián Gáborík a Marek Hrivík jsou zranění,“ vysvětlil Šatan. Bývalý vynikající útočník je v kontaktu s dalšími hráči, jejichž kluby postoupily do play off NHL. „Se všemi jsme mluvili a dohodli se, že když vypadnou, tak si opět zavoláme a promluvíme si. Jde o Zdena Cháru, Tomáše Tatara, Marka Daňa a Petra Budaje. Ani jeden se nevyjádřil jednoznačně, takže je to otevřené,“ řekl Šatan s tím, že vedení reprezentace bude kontaktovat i hráče z AHL Petra Cehlárika, Martina Marinčina a Erika Černáka. Slovensko nyní čekají dva zápasy v Německu a trenér Craig Ramsay do kádru nově zapojil i dva hráče z extraligového Hradce Králové - brankáře Patrika Rybára a útočníka Lukáše Cingela. V týmu je momentálně devět hráčů z české nejvyšší soutěže. Nominace Slovenska na zápasy Euro Hockey Challenge proti Německu 14. a 15. dubna: Brankáři: Denis Godla (Kuopio/Fín.), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ. NCAA/USA), Patrik Rybár (Hradec Králové). Obránci: Adam Jánošík (Liberec), Michal Čajkovský (Jekaterinburg/Rus.), Marek Ďaloga (Sparta), Martin Fehérváry (HV 71/Švéd.), Martin Gernát (Lausanne/Švýc.), Mário Grman (Chomutov), Juraj Valach (Chomutov), Peter Trška (Vítkovice), Richard Stehlík (Rouen/Fra.). Útočníci: Martin Bakoš (Liberec), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všichni Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič, Tomáš Mikúš (všichni Nitra), Andrej Kudrna (Sparta), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všichni Košice), Eduard Šimun (Nové Zámky), Lukáš Cingel (Hradec Králové).

Autoři: iDNES.cz , ČTK