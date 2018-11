Rozstřílená Sparta se zavřela v šatně. Nebojujeme, štve Kumstáta

Co jste v kabině tak dlouho řešili?

Trenér Krupp mluvil, my jsme si k tomu museli říct i sami, že takhle to nejde. Chomutov nás jasně přehrál bojovností a nasazením. My si nevytvořili pomalu žádnou šanci. Musíme si sednou na zadek a zavčas to překlopit zase na vítěznou stranu.

Schytat pět gólů od posledního je průšvih, nemyslíte?

My jich poslední dobou dostáváme hodně. V Pardubicích, v Liberci i doma. Šancí si tolik taky nevytvoříme. Hodně výsledků nám stálo na Machym (brankáři Machovském). Přestože nás držel ve hře, dokázali jsme to otáčet bojovností, nasazení jsme měli. Poslední dva zápasy to tam vůbec nebylo.

Kdo kromě trenéra mluvil nejvíc?

Všichni jsme se shodli. Máme výbornou partu, každý si k tomu může říct svoje. A my si řekli, že každý tomu příště dá víc.

Ale žádný rámus slyšet nebyl, takže jste to řešili v klidu?

Chceme myslet pozitivně. Vím, že fanoušci budou za výkon naštvaní, to chápu. Ale předvedli jsme i dobré zápasy. A chtěli jsme si říct, že to bude zase lepší.

Je to první taková krizová situace, která vás vyprovokovala k delšímu sezení?

Teď z hlavy neřeknu. Po reprezentační pauze jsme k tomu nastoupili, že se asi nic nemůže stát, že to půjde jak před ní. Musíme být pokorní. Spoustu výsledků jsme si uhráli výborným gólmanem, blokováním střel, trpělivou hrou, nasazením. K tomu se musíme co nejrychleji vrátit. Nechci říct, že body máme nahrané, ale musíme to zastavit co nejdřív. Věřím, že nikomu z týmu to není jedno. Hlavy nahoru! A v neděli k tomu jinak přistoupit.

Hostíte Olomouc, což je nevyzpytatelný soupeř.

Každý je nevyzpytatelný. Vždyť my prohráli s třináctým a čtrnáctým. Všichni bojují. My nebojovali, proto jsme prohráli.

Kdo zvedne prapor?

Hned jsme si řekli v šatně, že jsme jeden vedle druhého stejní, že nikdo dneska nemůže říct, že by předvedl dobrý výkon. Každý do toho musí dát svoji roli. A věřím, že se dáme do kupy.

Zvednete i přesilovky?

Nejdou nám dlouhodobě, hrajeme je strašně složitě. Nedáme si první nahrávku přesnou, hned se vyhodíme ze třetiny a pořád to tam zavážíme, což nás stojí síly. Přesilovkami si vůbec nepomůžeme. A bohužel v oslabení dostáváme moc gólů. Tyhle věci zápasy rozhodují. Nechci říct, že nám to sráží sebevědomí, ale pak prohráváme. Prostě bez totálního nasazení a tvrdé hry to nepůjde.