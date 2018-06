Hokejová Sparta hlásí další posily: útočníka Berana a dva kanadské beky

Čtyřiadvacetiletý Beran působí v extralize již od sezony 2014/15, před níž se vrátil ze zámoří, kde hrál juniorskou QMJHL, do Plzně. Až v minulém ročníku se ale naplno prosadil do sestavy a za Dynamo stihl ve 49 zápasech základní části 11 bodů díky osmi brankám a třem nahrávkám. Ze sedmi startů v play off přidal čtyři góly.

„Zvolil jsem Spartu, protože je to klub, který má velké ambice a snaží se každý rok hrát jen o ty nejvyšší příčky. Hrát za Spartu je pro mě velká pocta, už se tam moc těším,“ prohlásil Beran.

„Od Matěje si slibujeme zvýšení konkurence v útoku zejména mezi mladšími hráči. Herně se jedná o důrazného a bojovného útočníka, který má dobrý charakter a umí hrát hodně obětavě. Jsme rádi, že se po vypršení smlouvy rozhodl pro přesun právě k nám,“ uvedl sportovní manažer klubu Michal Broš.

Přestupy v hokejové extralize 2018 Jak se mění jednotlivé týmy

Šestadvacetiletý Blain i o necelé dva roky starší Delisle v různých zámořských ligách usilovali delší dobu o šanci v NHL, ale ani jeden z nich se jí nedočkal.

Blain zamířil již během ročníku 2016/17 do EBEL ligy, za minulou sezonu si v 59 utkáních včetně vyřazovacích bojů připsal 30 bodů za devět gólů a 21 asistencí.

„Je to typ obránce, který umí být produktivní, ale zároveň hrát hodně tvrdě v předbrankovém prostoru. Navíc je, stejně jako Delisle, pravák, a ti ve Spartě dlouhodobě chybějí. Právě důraz před oběma brankami je věc, kterou ve srovnání s uplynulou sezonou musíme výrazně zlepšit. Tou další jsou přesilovky. V obou situacích by měl být Jeremie kvalitní posilou,“ uvedl Broš.

Delisle se vydal do Evropy až v průběhu uplynulého ročníku, v banskobystrickém dresu nastřádal za 43 zápasů v základní části a play off 12 bodů (4+8) a pomohl k zisku slovenského titulu.

„Všechno jsou to hráči, u nichž víme, co od nich očekávat. Naplňují myšlenku přivést do týmu více charakteru a obětavosti než jen hvězd bez týmového myšlení. Věříme, že budou ve Spartě úspěšní,“ řekl Broš.

Před nově příchozím triem již Sparta avizovala dohody o angažmá s brankářem Matějem Machovským, útočníkem Danielem Přibylem, jenž se vrací do známého prostředí, a slovinským zadákem Blažem Gregorcem, který hrál naposledy za konkurenční Hradec Králové. Ze střídačky povede mužstvo po příchodu z Eisbärenu Berlín německý kouč Uwe Krupp.