Blízko krachu. Co je v hokejové Spartě špatně?

„Sparťanské výsledky jsou důsledkem chaosu, který uvnitř ní panuje,“ tvrdí bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik.

A má svým způsobem pravdu.

Začalo to v létě další zběsilou přestavbou kádru, pokračovalo odstavením klubové ikony Jaroslava Hlinky a končilo neúspěšnými pokusy o restart v podobě hráčských i trenérských příchodů. Spartu také dusí její staré problémy.

Opět například nedokázala nalézt vhodnou brankářskou jedničku. Chybí jí pověstně sparťanské jádro. „Na něm se dřív bazírovalo. Dnes se hráči točí, jádro zestárlo nebo tady není,“ souhlasí trenér František Výborný.

Právě jeho angažování mělo tenhle nedostatek napravit. Vždyť on zažil poslední úspěchy, s jeho osobou měl přijít klid. Podobné úvahy lze chápat, přesto tento krok spíše dokumentoval zoufalost vedení, které si v těžké situaci nevědělo rady.

Televizní expert David Pospíšil si už v říjnu všímal, že Spartu netáhnou její lídři. „Netýká se to jen Hlinky, ale také Pecha, Vrány, Kumstáta... Všichni hrajou pod svoje možnosti,“ říkal.

Ta slova platí dodnes. I proto Sparta naposledy v Liberci absolutně nestačila a málokdo věří, že teď sérii třemi výhrami otočí.

Proč taky, když ji neprobraly ani příchody borců jako Řepík, Buchtele, Jarůšek, Michálek nebo Ďaloga?

„Když vám hrajou špatně dva tři hráči, je to v nich. Když ale hraje špatně celý tým, je chyba jinde,“ říká Hadamczik, podle něhož Spartě chybí systém. „Bez něj je to bezedná studna na peníze. Můžete kupovat a měnit, co chcete, ale je to k ničemu.“

Majitel klubu Petr Bříza sice umí sehnat peníze, má kontakty, jenže mu chybí výsledky. Nepovedla se mu sázka na nezkušeného sportovního manažera Michala Broše, jenž nese zodpovědnost za sestavování kádru.

Nepomohl ani příchod Radima Rulíka, který posílil už tak široký trenérský štáb. „Já nepochopil angažování asistenta Janečka z Havířova. Je mi divné, že do Sparty jde kouč, který neuspěl v první lize,“ pozastavuje se Hadamczik, který však vidí zásadní příčinu všech neúspěchů v původním trenérovi Kalousovi.

Sparta - Liberec Sledujte od 18.30 online.

„Od samého začátku neseděl jeho styl hry Hlinkovi, Vránovi a dalším. Ti kluci těžce prožívali, že si svým chováním hraje na Vláďu Růžičku, který toho ale hodně dokázal. Když se třeba na tréninku něco nepovedlo, byla atmosféra napjatá a hráči pak otrávení. Vím to od mého zetě Michala Barinky, kterému týden před startem soutěže řekli, ať si hledá angažmá. To bylo nedůstojné stejně jako odstavení Hlinky do juniorky. Tím si trenér autoritu nezíská. A klid do týmu tím také nedodá.“

Před sezonou byla Sparta i podle sázkových kanceláří jedním z favoritů extraligy. Ovšem samotná jména výsledky nezaručí, což v této sezoně zjistila i její fotbalová sestra.

Hráčům v řadě zápasů chybí pohyb, jeden ze stěžejních předpokladů úspěchu v dnešním hokeji. Tým nemá sílu a možná ani vůli jít za vítězstvími. Nebo se to změní nyní, když už není kam uhnout?