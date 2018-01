Prasklý led, marní střelci. Když se hokejový mač natáhne na 200 minut

Už cesta do české metropole byla, je a vždycky bude pro hokejisty Vítkovic dlouhá.

Trasa Ostrava - Praha měří 375 kilometrů, vzdálenost mezi Ostravar Arénou a libeňskou halou urazíte automobilem za tři a půl hodiny. Autobus jede jistě ještě déle.

Rallye po extraligových stadionech nabízí i delší etapy, nicméně když se k náročné sobotní cestě přidal ještě nedělní nekonečný zápas, měli svěřenci trenéra Jakuba Petra za sebou vskutku vyčerpávající víkendový zážitek.

Skončil pro ně jen s jediným bodem v kapse. „Byl bych ale neskromný, kdybych si bodu ze Sparty nevážil,“ tvrdil právě vítkovický kouč.

Jeho mužstvo šlo 49 sekund před koncem druhé třetiny do vedení. Jakub Lev dal drzým klepnutím do hole Petra Vrány klasický „gól do šatny“. Měl být povzbuzením do závěrečné dvacetiminutovky.

Jenže na tu se čekalo přes 50 minut a psychická výhoda Vítkovic zmizela.

Co se na stadionu Sparty stalo?

Pražský klub odstartoval mačem s Riderou již devátý ročník akce zvané Sparta vzdává hold, při níž smeká před prací členů integrovaného záchranného systému.

Přestávkový program zpestřil miniturnaj mezi hasiči, záchranáři, policisty a vojáky. Právě při něm popraskal led pomalovaný logem Radegastu na obou stranách kluziště.

Co jste hasiči, co jste dělali

Na vině byla vysoká teplota v hale, do O2 arény zavítalo přes 15 tisíc diváků. Jen jedinkrát v této sezoně přišlo na extraligu více lidí.

Led se nedařilo dlouho připravit pro hru. Ledaři sáhli i k na první pohled netradičním pomocníkům - hasícím přístrojům. DJ na jejich počínání zareagoval pohotově a z reproduktorů zněla lidovka „Co jste hasiči, co jste dělali.“

Publikum se v tu chvíli bavilo, jenže vtípky na rtech diváků s přibývajícím časem vystřídal pískot, u některých i nadávky. Pauza se nepříjemně natahovala.

Hurá na kolo. V bruslích

Hráči s ní bojovali různě. Někteří se procházeli a protahovali se, další polehávali, jiní jezdili na kole. V bruslích. „Já jsem seděl a dal si nohy nahoru,“ popisoval Jiří Černoch, nakonec autor dvou gólů, včetně toho vítězného.

Neplánovaná prodleva podle něj Spartě prospěla. „Uklidnili jsme se po obdrženém gólu na konci druhé třetiny. Pak jsme na ně vlítli. Příjemně nás to nakoplo.“

Pozitivně ji hodnotil také trenérský asistent Jaroslav Nedvěd. „Pomohlo nám to. Vyčistili jsme si hlavy, udělali jsme si poradu, pak ještě jednu. Znovu jsme si připomněli pár drobností. Kluci si orazili.“

Opačně hodnotili pauzu Vítkovičtí. „Člověku to nepomůže fyzicky ani psychicky. Jste hlavou v zápasu, pak dlouho čekáte, vychladnete a je těžký se v tom hlavou udržet,“ řekl Marek Hrbas, který ještě loni oblékal sparťanský dres.

Proti bývalým spoluhráčům se opět střelecky prosadil - to on otevíral střelecký účet utkání.

„Pro každého to bylo těžké, čas bez pohybu byl znát,“ tvrdil Patrik Bartošák. Vítkovický gólman se stejně jako jeho protějšek Sami Aittokallio snažil pošetřit energii a během úpravy ledu vleže odpočíval.

Po necelých padesáti minutách se hokejisté konečně vrátili na ledovou plochu, desítky sekund se zahřívali bruslením a poté se začalo opět hrát.

Bartošákův nejdelší zápas

Vítkovice nasměroval k vítězství Jakub Lev a ještě půl minuty před vypršením základní hrací doby Ridera vedla 3:2. Poté ovšem bleskově využil přesilovku Sparty Zbyněk Michálek, napřáhl od modré a ranou z voleje prostřelil Bartošáka

Pech zařval, ať jedu já ohlas s Černochem

Ten si, v součtu s následným poněkud bezkrevným prodloužením, připsal rovnou padesátku zákroků. Tolik práce zatím v sezoně 2017/2018 neměl žádný jiný extraligový gólman.

A to čerstvého olympionika ještě čekalo deset sérií nájezdů. „Delší zápas jsem nikdy nechytal,“ pobavil.

Zdlouhavou dovednostní soutěž ukončil až Černoch. „Sami jste viděli, že se exekutoři na obou stranách trošku trápili, vládli gólmani,“ hodnotil Petr, trenér Ridery.

Prosadili se totiž jen tři střelci, přičemž nedělní maraton rozhodl muž, který šel do zápasu Vítkovicemi s nelichotivou vizitkou - neskóroval od 29. září 2017.

Černochovo čekání tak bylo podstatně delší než samotný mač, který odstartoval ve tři odpoledne, kdy venku zářila modrá obloha a svítilo slunce, a skončil za tmy o půl sedmé.