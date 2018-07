Kruppova mise začíná. Sparta musí najít identitu, burcuje

Vytáhlý sympaťák dohlížel na tréninkový kolotoč, píšťalkou udával tempo cvičení, které podpořil pokynem v angličtině.

Nový kouč hokejové Sparty Uwe Krupp se ale nezapomínal usmívat, bavil se rozcvičkou, při průjezdu kolem střídaček mrknul na překvapeného kameramana. Německá hokejová legenda ukázala, že se její pověstná přísnost dá skloubit s humorem.

„Hráči musí oblékat dres Sparty s veškerou vážností a pýchou. Do práce by měli zároveň chodit rádi. Když si to neumějí užít, je to špatně,“ vysvětloval Krupp profesní filozofii. Protože toho za týden v Praze z češtiny ještě moc nepochytil, spoléhal na anglický jazyk.

„Jsem už ale v kontaktu s mým učitelem, lekce češtiny mám na seznamu. I když to asi nebude nic snadného,“ smál se urostlý kouč po prvním tréninku na ledě.

Když postavil své necelé dva metry vedle drobnějších mazáků Lukáše Pecha a Petra Vrány, musely klubové opory zvedat zrak pořádně vysoko. S pochopením trenérových pokynů ovšem hráči problém neměli.

„Samozřejmě, zpočátku nám zabere vysvětlování o něco víc času, tempo tréninků se zpomalí. Ale hráči si během pár týdnů dril osvojí a pak to začne správně šlapat,“ sliboval Krupp.

Ví, že ho ve Spartě čeká nelehký úkol. Už od květnového podpisu smlouvy odpovídá dokola na otázku, zda je připraven na tlak, který ho v Praze čeká. Ambiciózní mužstvo zůstalo v posledních dvou sezonách daleko za očekáváním.

„Loňskému krachu nepřikládám velký význam. Tým může pod novým trenérem ukázat, co v něm je,“ hecoval hráče Krupp. Jako první cíl si nestanovil precizní fyzickou připravenost ani obnovení motivace. Chce, aby kádr našel svou identitu. „Musíme zjistit, kdo vlastně jsme a jak chceme hrát. A čeho jsme vůbec schopni,“ přibližoval trenér.

„Výhry a porážky jsou až konečným produktem. Můžete hrát mizerně a zvítězit, stejně jako být ve formě a selhat. My chceme být úspěšní trvale, koncentrovat se na svůj styl. Razit jakousi vlastní hokejovou značku,“ vyprávěl vášnivě Krupp.

Dostatek času přijde Spartě k hledání identity vhod. Sestava se proměnila, přišel brankář Matěj Machovský, obranu posílili Jan Košťálek, Blaž Gregorc, Jeremie Blain a Steven Delisle. V útoku si zvykají Matěj Beran s Danielem Přibylem.

„Budování sestavy je dlouhodobý proces. Líbilo se mi, co jsem viděl na ledě, ale vždycky chcete být lepší,“ tvrdil 53letý kouč. Krupp vedl Německo na olympiádách v Turíně a Vancouveru, loni došel s Eisbärenem Berlín do finále německé ligy.

Nyní mohl jít trénovat do zámoří, kývl však na nabídku z Prahy. „Nemůžu se dočkat, až sezona vypukne.“