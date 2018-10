Měli jsme nůž na krku, ví Sedláček. V závěru chtěl zabránit zákeřnostem

Po vítězství 5:1 měl Sedláček nejeden důvod k radosti.

Zlín po třech porážkách konečně zvítězil, jemu se zase mezi třemi tyčemi podařilo alespoň trochu vylepšit dosud nevalné statistiky.

Když stále s modrobílými betony na nohou postával před novináři, chválil spoluhráče za nejlepší výkon v sezoně. A byl spokojený i sám se sebou. „Myslím si, že se i mně povedlo zatím nejlepší vystoupení. Jsem rád, že mi to na Spartě vyšlo.“

Po chvíli se ale Sedláček začal při dotazech mračit, někdejší jednička lotyšské Rigy totiž těžko rozdýchávala divoký finiš rozhodnutého zápasu.

Sedláčka naštvalo, že sparťanský útočník Jiří Černoch zákeřně napadl zlínského beka Daniel Gazdu. Ten odpajdal do kabiny otřesený a zakrvácený. „Dal mu do držky, Gazda to nečekal,“ kroutil zkušený gólman hlavou.

Prohráli jste třikrát za sebou. Jeli jste na Spartu s tím, že musíte?

Měli jsme nůž na krku, prohráli jsme spoustu utkání, na Spartě jsme museli vyhrát. Zase se ukázalo, že se v extralize dá porazit každý, což je super. Věřím, že nás vítězství nakopne. Moc bodů nemáme, poztráceli jsme je kvůli vlastním chybám.

Vychytal jste Lukáše Pecha při přečíslení dva na nikoho.

Tam mi štěstí přálo. Trošku mi puk škrtl rameno, nebo vyrážečku. Jsem za to rád. Pak jsme dali gól na 3:1. Kdyby to bylo 2:2, tak by to vypadalo zase jinak. Měli jsme štěstí, které nám chybělo v minulých zápasech.



Pech o gólové šanci „Mohl to být klíčový okamžik. Chtěl jsem to dávat nahoru, ale trefil jsem jeho vyrážečku a puk se odrazil do ochranné sítě. Je to moje chyba. Měl jsem si lépe rozmyslet, kam budu střílet. Asi to čekal,“ komentoval Lukáš Pech možná zlomovou chvíli nedělního utkání.

Jak jste viděl celou situaci? Předcházelo ji zaváhání ve zlínské rozehrávce.

Tam byl nastřelený puk, já jsem rozehrál a náš hráč to nechtěně přihrál jednomu ze soupeřů. Naštěstí mi pak nedali gól, to je celé. Byl to dobrý zákrok, v předchozích zápasech se mi takové nepovedly.

Byly pro vás zásadní „dva góly do šatny“, které jste vstřelili na konci první a druhé třetiny?

Bylo to zásadní, protože jsme se uklidnili. To se pak hraje jinak. V posledních duelech se nám nedařilo, teď se to obrátilo a jsme za tři body moc rádi.

V závěru se strhla u vašeho brankoviště mela a Jiří Černoch napadl Daniel Gazdu.

Pořádně jsem to neviděl, ale kluci mi říkali, že sparťan dal našemu hráči do držky, náš hráč to nečekal. To se normálně trestá, doufám, že si Černoch pár zápasů nezahraje.

K rvačce došlo po přerušení hry v obranném pásmu Zlína, vy jste se před tím opakovaně snažil rozehrát. Proč?

Snažil jsem se tam dvakrát hrát puk, aby nebylo vhazování. Kdyby to bylo o gól, puk podržím, ale takhle jsem se snažil rozehrát, aby k ničemu přede mnou nedošlo. Sparťani to asi měli nařízené od trenéra, sami by to nejspíš neudělali. Asi to nařídil Uwe Krupp, kdo ví.

Co si myslíte o podobném dohrání zápasu ve stylu „prohráli jsme, tak je aspoň seřežeme“?

Já s tím souhlasím. Kdybych byl trenér, tak hráčům řeknu to samé. Když už tečete 1:5, tak aspoň ať je to bolí.