Hokejový Šumperk se zbavil dluhů a cílí na první místo

„Do začátku ledna je situace zajištěna a já získávám čas, abych během podzimu sezonu finančně dorazil,“ prohlásil ředitel klubu Vladimír Velčovský na předsezonní tiskové konferenci.

Už po skončení minulého ročníku prohlašoval, že bez odmazání dluhů se do nového pouštět nebude. „V tuto chvíli nedlužíme po splatnosti žádnému subjektu ve státě, naopak se situace lehce stabilizovala. Klub se z finančních ran vylízal, a ještě než začala sezona, vynaložili jsme na 1,15 milionu korun na transfery hráčů,“ prozradil Velčovský s tím, že získal jedenáct nových partnerů, včetně zahraničních.

Zvenku přišlo i několik posil, což lze považovat za novou strategii klubu. Obránce Nikolaj Tolokonnikov či útočníci Vladimir Antonov a Dmitrij Vorobjov, už podle jmen je jasné, že fanoušci Draků letos ochutnají ruskou hokejovou školu. „Zřejmě využijeme maximální kvótu cizinců, což je pět. Ale zároveň jsme nikdy neměli tolik odchovanců a mladých hráčů, devět jich je do dvaceti let a věkový průměr týmu je 23 a půl,“ vypočítává ředitel klubu.

Drakům by neměla chybět ani střední generace v podobě kapitána Gewieseho či útočníků Vachutky a Králíka. Zkušenosti přinesou obránce Tomáš Sedlák a čtyřicátník Karel Plášek. „Dosavadní výsledky ukazují, že tým je silný a je vhodně poskládán, ale to ukáže až mistrovská soutěž. Máme však i rozumný podíl odchovanců, přesná polovina jsou šumperští hráči,“ vypichuje Velčovský fakt, na který rádi slyší fanoušci každého klubu.

Ti šumperští jsou zvyklí svůj tým vidět v horních patrech 2. ligy a usilující o postup. Letos se navíc změnil herní systém, místo tří skupin jsou čtyři po sedmi týmech. Základní část má 38 zápasů, 24 z nich čtyřkolově v rámci své skupiny, zbylých 14 pak dvoukolově s týmy z jižní skupiny. Draky tak čekají výjezdy do Tábora či Českých Budějovic. Do play off postoupí čtyři nejlepší z každé skupiny, do první ligy pak jen vítěz finálové série hrané na čtyři zápasy.

„Máme jediný cíl, být trvale na přední příčce skupiny Východ a vytvořit si tak nejlepší podmínky pro play off. Jak budeme připraveni a jaké vlivy budou působit, to ukáže čas. Máme profesionální tým, možná jediný ve skupině Východ, který je nataktován tak, že bude usilovat o přední příčky. Cílem je hrát co nejdéle, to znamená nejlépe až do 15. dubna,“ odkazuje Velčovský na termín finálové série.

Sezonu začali Draci výhrou v Orlové 5:2 a už dnes se poprvé představí doma proti Opavě (17.00).