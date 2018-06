Nový systém, stejný sen. Postoupí hokejový Šumperk do první ligy?

Druhá hokejová liga mění formát, ale sen Šumperku zůstává stejný: rvát se o postup mezi profíky.

Pomoct Drakům k tomu má v útoku i 44letý veterán Karel Plášek, který přichází z Přerova.

Mančaft už zahájil přípravu na suchu. Ovšem bez své největší hvězdy. „Karel Plášek je zkušený hráč, ví, co je potřeba, a je zvyklý se připravovat individuálně,“ omluvil jej v rozhovoru pro web Draků trenér Jozef Zavadil.

Také vítá změnu hracího schématu třetí nejvyšší soutěže. V kostce: čtyři sedmičlenné skupiny a superfinále o postup do 1. ligy.

Draci jsou ve skupině Východ, kde narazí na známé soupeře z minulé sezony. Pouze Porubu nahradí Orlová. Během základní části však dojde i na zápasy s týmy ze skupiny Jih, což bude oživení.

„Určitě je to zajímavé pro nás i pro diváky. Pro ně to především musí být úmorné, donekonečna sledovat na ledě stále ty stejné týmy. A potom ještě v play off, pořád dokola. My především získáme kontakt s druhou skupinou, s kterou budeme hrát play off, takže budeme mít měřítko a srovnání, jak na tom jsme,“ hodnotí Zavadil zásadní změny. „Nový formát ligy je atraktivnější, jen nás mrzí, že osmkrát budeme hrát pouze jednou do týdne. Celkově je ale počet zápasů proti loňsku nižší o čtyři, což není problém.“

Kádr Šumperka prochází poměrně značnou přestavbou, skončil i známý brankář Lakosil. Zavadil však bude sázet na osvědčená jména: defenzivu drží Sedlák, Gewiese, Drtil, v útoku si body kromě Pláška slibuje především od Králíka.

„Pravdou je, že nakonec odešlo víc hráčů, než jsem čekal, ale to se nedá nic dělat. Někteří hráči upřednostnili práci a hraní v nižší soutěži, jiní nové sportovní výzvy, to musíme respektovat,“ povídá Zavadil.

„Brankáře máme super, obranu také. A teď pracujeme na doplnění útoku. Myslím, že pokud se nám podaří sehnat dva hráče, s kterými koketujeme, tak tým bude výrazně silnější než loni. Trochu nám udělal čáru přes rozpočet Mišo Vymazal, který to chce zkusit v Porubě. My mu sportovně přejeme, ale zároveň je možnost, že se vrátí.“ Na posilování pracuje Zavadil společně se šéfem klubu Vladimírem Velčovským.

„My jsme se s panem ředitelem dohodli, že mu vždycky doneseme jména, na kterých jsme se jako trenéři domluvili, a na něm potom je, aby se s hráči dohodl. A musím říct, že to tak funguje. My máme na starost hokej, on finance,“ oceňuje Zavadil spolupráci s Velčovským.

„Víte, iks lidí pana ředitele chválí, iks lidí na něj nadává. Já s ním byl dva dny, kdy jsme jezdili po sponzorech. I v zahraničí. On je každý ochotný přispět, ale nadiktuje si seznam podmínek, co všechno musí druhá strana udělat. A pan Velčovský psal, jako když policista vypisuje pokuty. A já mu to tedy rozhodně nezávidím, protože to je až o život, kolik je za tím práce, sehnat dostatek financí tak, aby byl zabezpečený chod klubu, abychom si mohli dovolit hráče.“

Bude to stačit na postup?

Do „superfinále“ hraného na čtyři vítězné zápasy postoupí dva týmy: nejlepší z play off Jih – Východ a Sever – Střed.

Jen celkový vítěz druhé ligy si zajistí vstupenku o patro výš.