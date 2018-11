Kde skončí Plekanec? Máme zájem, potvrdily Třinec i Kladno. Kometa mlží

„Ano, o Tomáše Plekance máme zájem. Jsme předběžně domluveni na tom, že až se vrátí do Česka, tak si sedneme a probereme možnosti jeho případného angažmá v Třinci,“ řekl Radim Sajbot, tiskový mluvčí slezského klubu. Ten se jako jediný z extraligy nebál otevřeně přiznat, že o Plekance stojí.

To Kometa, o níž se v souvislosti se zkušeným útočníkem mluví, mlží. „Nevyjadřujeme se k tomu. Je to mediální spekulace,“ sdělil stroze brněnský mluvčí Michal Chylík.

Ale pozor: ač se to zdá jako nejméně pravděpodobná varianta, ve hře je i návrat do mateřského Kladna. Klub ostatně prostřednictvím svého mluvčího Víta Herala vzkázal: „Tomáš v tuhle chvíli ví, že tu má dveře otevřené. S Jaromírem Jágrem je v kontaktu a je jenom na něm, jak se rozhodne a jak si vyhodnotí svou situaci. Kladno zájem má, je to jeho základna, od které se může vždycky odrazit. Nikdo mu nebude nic vyčítat.“

Je tedy docela reálné, že Plekanec svou misi v Česku načne právě doma. V Kladně se může v klidu rozehrát a pak případně odejít. Nebo nastupovat v extralize na střídavé starty.

Když hráč Plekancova formátu skončí v NHL, má na stole obvykle neskutečné nabídky, kterým Kladno pochopitelně nemůže konkurovat. V jeho případě však mohou hrát roli i osobní záležitosti související s rozvodem s Lucií Vondráčkovou a také fakt, že může chtít být blíž dětem.

Pokud by se chtěl usadit, určitě nepůjde hrát do dalekého Třince. Moc dobře ví, že o něj má zájem Jágr, se kterým je v kontaktu průběžně po celý rok. A Kladno je schopné mu vytvořit na prvoligové poměry slušné podmínky. Ty se sice nemohou rovnat těm extraligovým, ale Plekanec nemusí mít zapotřebí jít po financích.

Ve hře může být ještě Sparta, která je od Kladna blízko. Její reakci zjišťujeme.