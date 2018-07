Z lásky? Plekanec dostal nečekanou smlouvu, v NHL si ho pořád cení

Útočník Tomáš Plekanec se vrací do Montrealu. Pětatřicetiletý český hokejista dohodl s Canadiens na roční smlouvě. Také...

Strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu, netají Plekanec

Až do únorové výměny do Toronta odehrál celou kariéru v NHL v Montrealu. „A do kádru Canadiens se chci vrátit,“...