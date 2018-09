Třebíčský brankář Dostál: Škoda, že jsem nepodal výkon jako v Las Vegas

Z Ameriky se vrátil v pátek, v úterý byl poprvé na tréninku a už ve středu večer nastoupil na Horáckém zimním stadionu v derby Vysočiny. Osmnáctiletý gólman brněnské Komety Lukáš Dostál bude stejně jako loni vypomáhat prvoligové Třebíči.

„Rozhodně nechci říkat, že jsem měl na aklimatizaci po návratu málo času. Musím být připravený na každý zápas, do kterého mě trenéři pošlou. Teď to prostě nevyšlo,“ smutnil Dostál po porážce 3:6 na jihlavském ledě.

Určitě nemůžeme mluvit o sladkém návratu...

To ne. Velkou část zápasu jsme sice s Duklou hráli vyrovnaný hokej a odpovídal tomu i výsledek, ale pak ho bohužel Jihlava překulila na svoji stranu. Musíme se z té porážky vzpamatovat a příští zápas odehrát mnohem líp.

Vyčítáte si některý z těch šesti obdržených gólů?

Podívám se na video, ale některé góly asi chytit šly. Někdy se prostě daří víc, jindy méně.

Posledním jihlavským hráčem, který vás překonal, byl Tomáš Čachotský z trestného střílení. On většinou při nájezdu dělá pořád to samé, kličku do bekhendu. Ale jak se zdá, brankáři na to neumí reagovat...

Jasně, já taky vím, že ten nájezd takhle jezdí. Dělá to dobře. Jsem si stoprocentně jistý, že pokud bych šel na stranu toho bekhendu, tak by si puk stáhl zpátky. Má to opravdu perfektně promyšlené. Příště si na něj musím dát pozor.

Už když jste odlétal na kemp týmu NHL Anaheim Ducks, říkal jste, že se určitě vrátíte zpátky do Čech. Věděl jste i to, že vás Kometa opět pošle do Třebíče?

Mám od Komety určitý plán, který teď nechci prozrazovat. Ale ano, na 99 procent jsem to věděl.

Šel jste do prostředí, které už od loňska dobře znáte...

Přesně tak, a jsem za to rád. Kluci jsou tady mladí, je tu výborná parta. Všichni se hned ptali, jak jsem se měl, jaké to bylo v Americe. Přijali mě skvěle.

A jak jste se tedy měl?

Nádherně. Amerika sama o sobě je nádherná. Samozřejmě ne každá část je dokonalá, ale fakt jsem si to tam užil. Nabral jsem obrovské množství zkušeností. Trénoval jsem s hráči z NHL.

Neměl jste z nich zpočátku až příliš velký respekt?

To víte, že jsem po nich nejprve koukal. Ale byl jsem tam ještě s Ondrou Kašem a Andrejem Šustrem a oni nás brzy vzali pod křídla. Hodně nám pomohli.

A jaký jste měl pocit ze svého výkonu?

Odchytal jsem jeden zápas na turnaji v Las Vegas. Vyhráli jsme 5:2 a musím říct, že to byl velice slušný zápas. Myslím i z mojí strany. Škoda, že se mi nepodařilo takový výkon zopakovat i teď v Jihlavě.