HOKEJ ONLINE: Kdo ovládne třetí finále? Bartejs posílá do vedení Kometu

Když do bruslí teče, pomohou teče.

Kometa v neděli srovnala stav finále mimo jiné i díky dvěma gólům Jana Hrušky, oba padly po tečích, při kterých kotouč zamířil přímo za záda třineckého gólmana Šimona Hrubce.

3. finále: Kometa Brno - Oceláři Třinec sledujte podrobnou online reportáž z boje o extraligový titul

Vítěznou trefu Brna pak obstaral rovnou po buly Martin Zaťovič.

„Začali jsme hrát jako Kometa,“ tvrdil po druhém finálovém klání právě šťastný střelec.



V kabině Ocelářů pochopitelně v neděli spokojenost nepanovala. Třinec sice dal kontaktní gól na 2:3, ale i přes závěrečný nápor vyrovnat nedokázal.

„Chyběla nám šťáva v osobních soubojích hlavně v útočném pásmu. V tom obranném jsme zase několikrát nevyhodili kotouč, dělali jsme laciné chyby, které se nemůžou opakovat,“ mrzelo kouče Václava Varaďu.

Prozatímní průběh každopádně naznačil, že finálová série může být opravdu těsná a také hodně vypjatá.

Druhé vítězství by dodalo jednomu z mužstev kuráž a energii do dalších bitev, poražený tým se naopak možná dostane do útlumu. Jak si Kometa s Třincem tyto role rozdělí? Třetí finále se hraje od 17:20.