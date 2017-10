Třinečtí po výhře nad Chomutovem: Hrát proti takové obraně je těžké

Levá tyč není moje místo, řekl Růžička U levé tyče mu to nevyšlo. U pravé, kde je jistější, už ano. Martin Růžička v prodloužení v čase 62:59 v přesilovce rozhodl o výhře Třince nad Chomutovem. „Levá tyč není moje místo, ale přede mnou byla prázdná branka,“ popsal Růžička šanci. „Jejich gólman tam výborně skočil, což jsem už ani nečekal. Hlavně, že to tam pak spadlo, i když si zase na puk sáhl.“ Brankáře Laca jste pak jel pochválit. Je to tak?

Jo, jo. I když jsem byl samozřejmě naštvaný, tak jsem ho chválil, protože to se jen tak nevidí. Po té vaší šanci si trenér Václav Varaďa vzal oddechový čas. Padl váš rozhodující gól tak, jak jste si ho naplánovali?

Ano, snažili jsme se soupeře překvapit podle toho, jak to Venca nakreslil, a byla z toho vítězná akce. Třinecký útočník Martin Růžička (vpravo) se žene za pukem, stíhá ho Tomáš Slovák z Chomutova. Chomutovští převážně jen bránili. Je to tak?

Je. Bylo to těžké, takové frustrující. Kdyby nám tam ze začátku spadlo několik gólů, asi by bylo jednodušší s nimi hrát. Jejich gólman ale chytal výborně a oni vše podřídili tomu, že se zatáhli a snažili se vyhrát na jeden dva góly. Málem se jim to povedlo. Měli jste velký tlak, ale přesto jste dostali tři góly. Čím to bylo?

I proti takovým soupeřům se musíme naučit hrát, protože ne každý s námi bude hrát hokej. Když přijde nějaká slabší chvilka v zápase, tak oni udeří. A Chomutov tak hrál i minulou sezonu v play-off. Na což jste s nimi ve čtvrtfinále doplatili. Vzpomněli jste si na to?

Věděli jsme, že asi budou hrát podobně. Snažili jsme se na to připravit, takže za ty dva body jsme moc rádi. Jak se dá nachystat na tým, který tak urputně brání?

Musíte být hlavně trpěliví. Pokud ale dáte několik gólů, tak je to mnohem lepší.