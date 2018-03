Cienciala nahrál na sedm gólů a Třinec slaví. Sám to nechápu, řekl

Počtem asistencí vytvořil rekord extraligového play off. V počtu bodů se vyrovnal vsetínskému Tomáši Sršňovi, který před 21 lety rovněž Pardubicím dal pět gólů a na dva nahrál. Vsetín tehdy vyhrál 10:1.

Davide, jako byste byl pořád na ledě. Ať střílel gól hráč druhého, třetího či čtvrtého útoku, nahrával jste vy...

Asi dvě branky padly v přesilovce a zbytek fakt nevím. Co jsem tam hodil, to kluci super trefili.

Dokonce jste předčil Ondřeje Kovařčíka, který měl hattrick. Nemrzí ho to?

Chudák tam sedí v šatně a ani neví, že dal hattrick (směje se). Ale vážně, Ondra to perfektně odmakal jako všichni ostatní. Všichni jsme si pomohli a dobře to dopadlo.

Stihl jste ty asistence vůbec vnímat?

To ano, protože něco takového jsem naposledy zažil tak v šesté sedmé třídě. Přesto mi to ještě nedochází.

Přitom v celé základní části jste měl stejný počet sedmi asistencí, že?

To jsem si na ně nechal těch padesát dva zápasů (nechyběl v ani jednom – pozn. red.). A teď jsem to sfouknul v jednom. Parádně jsme to odmakali jako tým. To, co jsme předvedli, bylo neskutečné.

Byly v šatně nějaké narážky na vaši bilanci?

Padlo tam něco, že jsem hrál jako v přípravce. Jinak nic.

Věnoval byste někomu nedělní asistence?

Určitě taťkovi. Hraji hokej pro něj a myslím si, že se na mě odněkud shora dívá a byl by pyšný.

Vyhrát sedmý zápas play off takovým rozdílem není jen tak. Čím to bylo?

Prostě to tam našim klukům napadalo. Na co jsme sáhli, z toho byl gól, ale základem bylo, že jsme tahali za jeden provaz a každý dělal, co měl.

Který gól utkání zlomil?

Asi ten první. Kdo se v sérii poprvé trefil, tak zápas vyhrál. Po tom prvním to z nás spadlo, nakopli jsme se a šlo to.

Všiml jste si, že tu první branku dával Tomáš Marcinko bez rukavice?

Je to bojovník, šel by tam i se zlomenou rukou. Naštěstí se to nestalo a doklepl to tam.

Sám jste mohl dát i gól, ale za stavu 1:0 jste netrefil puk. Co se stalo?

Přeskočil mi hokejku, ale pak se to tam nějak zamotalo a přihrál jsem Ondrovi a bylo to dva nula. Takže z té akce gól stejně padl.

Nebyli jste dole po prohraném šestém utkání?

Ne. Není nic lepšího než hrát ten sedmý rozhodující zápas v play off. Neměli jsme důvod být dole, v play off to nejde, jinak to nezvládnete. Hodili jsme to za hlavu a odpověděli tímto výsledkem.

Jaká byla série s Pardubicemi?

Byla to neskutečná bitva. Pardubičtí hráli fakt perfektně, bylo to proti nim strašně těžké.

A rozhodovalo domácí prostředí, že?

Diváci byli fantastičtí, v neděli nás hnali znovu a byli šestým hráčem na ledě.

V pondělí se rozhodne, zda v semifinále narazíte na Hradec Králové, nebo Brno. Koho byste si přál?

To neřeším, každý soupeř je špičkový a bude to zase velká bitva.