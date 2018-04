Volno je pryč, teď už zase hokej. Třinec zbrojí na finále

Někteří se věnovali dětem a rodinám. Jiní vyrazili do přírody. Další do kina. Tak třinečtí hokejisté trávili dva volné dny, které dostali po postupu do finále extraligy. V středu už znovu byli na ledě a rozjeli přípravu na finálovou bitvu s Brnem, kterou začnou v sobotu (18.20) a neděli (16.00) doma.

„Na zahradě jsem si užíval sluníčka a nedělal vůbec nic. Hokej jsem vypustil z hlavy,“ komentoval krátkou dovolenou útočník David Cienciala. Play off 2018 „Poprvé jsem měl čisté svědomí, že nic nedělám,“ přiznal brankář Šimon Hrubec. „Užil jsem si to. Odpočinul si. A také se projel autem veteránem.“ Hrubec při čtvrtfinále s Pardubicemi relaxoval i tím, že přebaloval čerstvě narozeného syna Adama. „Po druhém utkání s Pardubicemi ale odjeli do Budějovic, takže jsem doma sám. To je trochu zvláštní,“ uvedl. „Od hokeje jsem ale úplně vypnul, i když ten druhý den jsem už o finále přemýšlel.“ Takže hokej z hlavy nevypustil... „To už je asi pracovní deformace, úplně to nejde,“ usmál se Šimon Hrubec. Útočník Daniel Rákos si syna, jemuž je měsíc a který se také jmenuje Adam, užíval doma v Pardubicích. „A teď před finálovou sérií jsem ho i s přítelkyní přivezl do Třince,“ podotkl Rákos. Nechá ho syn vyspat? „Máme to dobře nastavené. Spím v klidu v ložnici a malý s přítelkyní v obýváku. To funguje. V noci nevstávám, ani nepřebaluji.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Rákos dodal, že kdyby záleželo na něm, tak by na hokej v době volna vůbec nemyslel. „Ale nešlo to. Když jsem byl doma, tak rodina, známí, kamarádi, všichni se vyptávali.“ Ondřej Kovařčík s Davidem Musilem mimo jiné vyrazili na lehčí výšlap do Beskyd. „Jen tak se projít,“ řekl Kovařčík. „A také jsem byl v kině na filmu Ready Player One.“ Vladimír Svačina montoval doma komodu. „A hlavně jsem se byl projet s malou na kole. Stavili jsme se na zahrádku, dal jsem si i pivo.“ Na cyklovýletě s dcerami byl také Jiří Polanský. „A byl jsem plavat, běhat a zašel do posilovny,“ dodal. „Pro mě je lepší i ve volnu trénovat než se do toho znovu dostávat.“ Jakub Petružálek potřeboval spravit tělo, takže jel do Mělníka za svým fyzioterapeutem Milanem Javanovským. „Dal mi dohromady celou kostru, takové ty lehčí nataženiny, co tam jsou po zátěži.“ Byl hodně rozlámaný? „První kolo bylo sedm zápasů, a i když se to nezdá, je to nápor na tělo jako blázen. Těch sedm utkání jsme odehráli během dvanácti dnů. Ta druhá série byla na šest utkání, takže regenerace je potřebná,“ upozornil útočník Petružálek.