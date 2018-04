Jak porazit Třinec? Zkusil bych absolutní defenzívu, přemítá Sýkora

Bednáře by mi bylo líto Sýkora smeká před legendou Sám ho kdysi koučoval, potkali se v Plzni. „Zblízka jsem viděl jeho cit pro přihrávku, skvělý přehled. Je to pan Hráč, vynikající hokejista.“ V úterý večer se může Bednářova kariéra uzavřít, stačí prohrát s Třincem. „Bylo by mi líto, kdyby končil takhle. Ale tak to prostě ve sportovním světě chodí, že někdo se neloučí tak, jak by si přál. Série každopádně ještě nekončí.“ Sýkora si všiml, že Bednář zatím neměl mnoho šancí ukázat v semifinále své přednosti. „Průběh zápasu, kdy Hradec brzy prohrává, mu rozhodně nepomáhá. Nemá pak tolik možností, aby se dostával ke své hře, aby využil svou přesnou střelu. Je mu už přes čtyřicet, sám zápas neotočí.“