Urostlý obránce Matyáš válí za Třinec. Po patnácti měsících

Bek, jemuž v pátek bylo 24 let, dosud v extralize odehrál 22 utkání, z toho sedm v play off.

Připouští, že vyhrocené zápasy mu vyhovují. „Snažím se hrát důrazně a zřejmě to trenéři oceňují,“ uvedl rodák z Přerova.

Nejvíc zápasů za Oceláře odehrál v sezoně 2015 až 2016 – šestnáct. Od prosince 2016 ale za ně nenastoupil. Až nyní. Dosud působil ve spřízněném Frýdku-Místku.

„Kariéru mi zkomplikovalo zranění a nedávno i nemoc,“ podotkl Jakub Matyáš. „Ale nevzdávám se a bojuji o místo v áčku.“ Teď se dočkal.

„Trenéři mi po sezoně ve Frýdku-Místku řekli, abych se přesunul sem. Ale že budu proti Pardubicím hrát, jsem se dozvěděl až v den prvního zápasu. Nervózní jsem byl, ale s prvním buly to opadlo.“

Třinečtí odjeli k odvetám do Pardubic dnes od 17.00 a v neděli od 16.40 za stavu 2:0 na zápasy.

„To vedení je super, ale do utkání v Pardubicích musíme jít s pokorou a respektem k soupeři,“ upozornil Matyáš. „Doufám, že si formu udržíme a zvládneme to i na ledě soupeře.“ Jaké ty zápasy budou?

„Těžké. Ale měli jsme dva dny na regeneraci, potrénovali jsme, takže věřím, že vyhrajeme.“

Kdo mu z pardubických útočníků dělá největší problémy, nechtěl prozradit. „Tohle nechci komentovat. Oni hrají nepříjemně jako celý tým. Jsou hodně důrazní a hrajou do těla, napadají nás. Snažíme se však puky rychle rozehrávat a posílat je dopředu, což je základ úspěchu.“

Jakub Matyáš bere nynější zápasy za velkou příležitost. „Play off je vrchol sezony, mohu tak jen získat pro svou budoucí kariéru. Snažím se dělat, co po mně chtějí trenéři, a dávat do každého zápasu maximum.“

Mladý obránce potvrdil, že v extralize je úplně jiný hokej než v první lize. „A obzvlášť v play off. Týmy jsou vyhecované, každý chce vyhrát, postoupit.“ Musel svou hru zásadně změnit? „Neřekl bych. Spíše je potřeba hrát jednoduše, nic extra nevymýšlet. A i to trenéři po mně vyžadují. Když přidám něco navíc, je to bonus.“