Měli jsme šance, ale nebylo nám přáno, povzdechl si třinecký Kovařčík

„Měli jsme v utkání hodně střel, velké šance tam byly, ale bohužel dneska nám asi nebylo přáno,“ povzdechl si Ondřej Kovařčík. „Byly tam i nějaké tyčky. Gólman jim zachytal výborně. Doufejme, že v úterý nám to (v Olomouci) bude padat více.“

Pro Třinec je Zlín dlouhodobě nejnepříjemnější extraligový soupeř. Nemáte už v sobě nějaký blok?

Asi jo, nepříjemní jsou. Možná, že to někdo v hlavě má, ale já na topři zápase nemyslím. Pro mě to je soupeř jako každý jiný. Připravili jsme se na něj dobře, druhou třetinu jsme hráli na jednu bránu, ale gól z toho nebyl žádný.

Bylo těžké vypořádat se z jejich těsnou obranou?

Hráli ten malý box před bránou, bylo tam strašně hodně lidí a my se to snažili nějak rozhýbat podél modrých čar a podél mantinelů. Ale bohužel.

Při nájezdech jste trefil tyč. Co chybělo ke gólu?

To byla škoda. Mohl jsme vyrovnat a pak mohlo utkání dopadnout jinak. Přitom stačilo už jen trefit prázdnou branku, protože gólman ležel. Bohužel štěstí bylo dneska při nich. Ale už je to pryč.