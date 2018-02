Třinečtí se trápili, ale tři body urvali. Upracovaný zápas, uznal Adamský

Oceláři tak protáhli svou sérii výher na šest. Zato Litvínov podlehl potřinácté za sebou.

„Byl to upracovaný zápas, ale hlavní je, že máme tři body,“ oddechl si třinecký útočník Martin Adamský. Ten se v 50. minutě protáhl středem kluziště mezi obránci a bekhendem se trefil k pravé tyči.

„To byl hodně důležitý gól,“ upozornil třinecký trenér Marek Zadina. „Ale i ten na dva jedna,“ podotkl Vladimír Svačina. „Litvínov měl šance celý zápas, takže kdyby šel do vedení, nevím, co by se dělo s naší hrou.“

Svačina v pátek nahrával na tři branky. „Sešlo se to, byl jsem dost na puku. Kromě první třetiny, kdy jsem se hledal, to bylo dobré,“ řekl. „Všechny tři góly byly pěkné akce. Zaplať pánbůh za ně, protože z naší strany to bylo takové utrápené.“

Svačina mohl i skórovat. Po Polanského přihrávce dostal kotouč za brankáře Kantora, jenže ten v poslední chvíli zasáhl.

„Byla by to pěkná haluz,“ prohlásil Vladimír Svačina. „Střílel jsem pomalu z brankové čáry, snažil jsem se puk hodit gólmanovi do nohy, že se od něj odrazí. Fakt to z toho úhlu nešlo trefit. Puk se odrazil od tyčky do nohy a Kantor ho chytil. Tak nějak to popisuje moje střelecké štěstí.“

Martin Adamský ocenil spoluhráče z útoku za jeho nahrávky. „Celou sezonu hrajeme dobře, akorát nám to tam tolik nepadá. Dneska jsme však rozhodli zápas,“ uvedl Adamský. „Po druhém gólu museli hosté hru otevřít, hrají o každý bod. Potom vytáhli dva hráče nahoru, ale my si to pohlídali. Až na ten závěr, to se nám nesmí stát, dostat takhle dva góly.“

Oceláři se těší na Jágra

Co říkají Třinečtí na možnost, že je v play-off posílí Jaromír Jágr? „Bude to další člen kádru,“ řekl Adamský.

„Tak pokud mi nevezme fleka...,“ usmál se Svačina. „Sedím v kabině v rohu a kluci říkali, že Jarda musí také vždycky sedět v koutě, takže doufám, že nebudu mít věci v krabici a přestěhované na jiném místě. Ale ne, my se na něj všichni těšíme. Doufám, že se tady objeví. Tím však nepřeji nic špatného Kladnu. Jen ať uspěje, ale každý den se nepoštěstí, abychom si mohli zahrát s takovou legendou.“