Jsem rád, že se to otočilo, komentuje třinecký vzestup útočník Růžička

V neděli Třinečtí porazili Liberec 5:3, přičemž druhou třetinu vyhráli 4:0. „Po první třetině to s námi nevypadalo dobře (0:2), ale ve druhé jsme ukázali charakter. Vyhrát třetinu 4:0 proti nejlepšímu týmu v lize je nádherné. To rozhodlo,“ prohlásil Martin Růžička.

První dva góly vám vstřelil nejproduktivnější hráče extraligy Marek Kvapil. Je na něm vidět současná pohoda?

Hraje výborně. Vím, jak se cítí, protože jsem to zažil taky. Puky se k vám odrážejí, všechno je „jakoby zpomalené“. On hraje famózně. Hodně si toho dovolí. Přeji mu, ať mu to vydrží.

Při prvním gólu se zdálo, že od modré čáry jen tak nahazuje kotouč na branku a přes chumel hráčů prošel až do sítě.

Na tom je vidět ta jeho pohoda. Když se takhle daří, tak každá střela smrdí. A tahle byla i gólová, lepí mu to.

Vy stále držíte rekord extraligy, když jste v základní části sezony 2012 až 2013 nasbíral 83 kanadských bodů. Může Kvapil na váš výkon zaútočit?Určitě může. A přeji mu, aby takhle pokračoval. Není to jednoduché. Musí zůstat zdravý, v pohodě, v jaké je. Soupeři se na něj budou více připravovat, všechno si musí sednout. Hraje výborně, a když v tom bude pokračovat, má šanci na rekord.

Upozorňovali vás na něj trenéři?

Říkali jsme si, že hráč v takové fazoně potřebuje trošku větší pozornost. Nakonec to, až na ty dva góly, vyšlo. Věděli jsme, že přes něj hra půjde, protože fazonu má, ale soustředili jsme se hlavně na sebe. Důležité jsou tři body.

Ty jste získali popáté z minulých šesti zápasů. Takže si mužstvo po horším startu sezony sedá?

Jo. Jsme za to rádi, po tom začátku to nebylo jednoduché. Kluci byli trošku dole. Jsem rád, že se to otočilo a jedeme všechny lajny.

Co se změnilo?

Sedlo si to, vrátili se kluci z marodky a začali jsme hrát. Zranění nejsou příjemná, zasahují do týmu. Vymlouvat se na to nemůžeme, ale jsem rád, že se marodka vyprazdňuje. (V neděli Třinci chyběli nemocný obránce Lukáš Krajíček a zranění útočníci Michal Kovařčík a Marek Viedenský, přičemž po nynější extraligové pauze by Krajíček a Viedenský už měli do hry naskočit – pozn red.)

Přesto trenéři stále se složením útoků míchají.

To ano, do ideálu to má daleko. Ale takový zápas, jako jsme odehráli s Libercem, nám určitě pomůže.

Neublíží vám nynější přestávka?

Jsme rádi, že si oddechneme, i když se nám teď daří. Já osobně se na tu pauzu těším, protože trošku ještě po tom svém zranění potrénuji.