Olympionik Maxwell třinecké střelce nezastavil. Dali mu pět gólů

Na tolik bodů nejsem zvyklý, kývl Linhart Při prvním gólu pálil od modré čáry a Vlach tečoval puk do branky. Při třetím střílel z levého kruhu a kotouč přizvedl do sítě Svačina. Třetí asistenci si třinecký obránce Tomáš Linhart připsal při pátém gólu Draveckého. „Na tolik bodů v zápase nejsem moc zvyklý,“ usmál se Linhart. Dvěma gólům předcházely vaše parádní střely. Počítal jste s tím, že puk někdo tečuje?

Při tom prvním jsem bránu vůbec neviděl a ten druhý - gólman byl přímo proti mně, a tak jsem to také zkusil poslat na hokejku Sváčovi, který to tečoval nahoru. Třinecký Tomáš Linhart u mantinelu zadržuje mladoboleslavského Jakuba Orsavu. Proti vám stál brankář Maxwell, který je v americké nominaci na olympiádu. Ale velký respekt jste z něj neměli, že?

Asi ani ne. Přečetl jsem si to ráno. Nic to s námi neudělalo. Ani vás to nenakoplo?

No to ne. Já asi na olympiádu nepojedu. (směje se) Jak těžké bylo vrátit se do extraligy po náročném úterním zápase v Lize mistrů?

Teď máme docela náročný program, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Předevčírem jsme měli volno, odpočinuli jsme si. Ale první třetina byla taková na rozjetí, nehráli jsme moc dobře. Čím to bylo?

Nevím, rozjezdili jsme se a naštěstí to tam spadlo a spadlo to i z nás. Boleslav nás zaskočila prvním gólem, což také nebylo moc dobré. Gól jste dostali ve třetí minutě při vaší přesilovce. Co jste si řekli?

Hlavně jsme furt věřili, že to otočíme, což se nám povedlo.