Buchty od mámy jako útěcha. Zklamání je velké, přiznává třinecký kapitán

Jedny vyřazovací boje pro něj skončily hořkým zklamáním, přesto už Krajíček myslel na ty další.

„Nevidím důvod, proč bychom neměli být příští rok zase v play off a neprali se o titul,“ věří kapitán Ocelářů.

V play off válel.

Se 14 body byl suverénně nejproduktivnějším obráncem, kdekdo ho už pomalu viděl navlečeného v reprezentačním dresu při květnovém světovém šampionátu.

Pětatřicetiletý bek třikrát skóroval, přidal 11 asistencí. Víc než na stříbrnou medaili to ale Třinci nestačilo.

Jste se stříbrnou sezonou spokojený? Proč titul neslavíte vy s Oceláři, ale brněnská Kometa?

Je to hrozně těžké hodnotit, zklamání je velké, každý chce vyhrát. My jsme byli, neříkám horší, ale štěstí se přiklonilo k nim. Rozhodly zkušenosti, zasloužili si to. Jinak s celou sezonou spokojení jsme, udělali jsme neskutečnou práci, mladí kluci, staří, dobře se to dalo dohromady, byla výborná parta. Finále je parádní vyznamenání. I Liga mistrů.

Kde se finálová série lámala?

Škoda, že jsme ztratili druhý zápas doma. Jeli jsme na Kometu za stavu 1:1, třetí zápas byl taky vyrovnaný... Těžko hledám slova. Od druhého zápasu jsme byli o gól pozadu, pořád doháněli a to je proti Kometě hrozně složité.

Váš spoluhráč Vladimír Svačina říkal, že šlo o bušení do brněnské zdi. Vidíte to stejně?

Ano. Přesně věděli co mají hrát, kam dávat puky z obranného pásma, když jsme nahodili. Naši útočníci se tam těžko dostávali, když nás nezavřel první hráč, tak nás zavřel druhý a ještě tam byl obránce, který to sbíral. Hrozně těžký systém. Možná se projevila i trochu únava. Hrajete ofenzivní hokej celý rok, i to se na nás mohlo poznamenat. Šance jsme měli, výborně jim celou sérii zachytal gólman. Jsem hrdý na to, jak jsme hráli celou sezonu. Pro mě je to úspěch.

Kdo byl víc zklamaný? Vy, nebo vaše dcera?

Celá rodina to prožívá. Mamka se teď rozbrečela, to k tomu patří. Všichni to prožíváme, bohužel. Gratuluju Kometě.

Čím vás mamka utěší? Svíčkovou?

Říkala, že udělá buchty, nějakou kačenu. Zítra zase vyjde sluníčko.

Jakou má třinecký tým budoucnost?

Myslím, že podle toho, co jsme letos ukázali, tak má velkou budoucnost. Musíme zůstat pokorní, zase šlapat od začátku. I ti mladí kluci, kteří přišli, jsou výborní hokejisté, ukázali to. Nevidím důvod, proč bychom neměli být příští rok zase v play off a neprali se o titul.

Budete u toho?

Ano, zůstávám. Ještě mám rok smlouvu.