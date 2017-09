Měli jsme výborný den v nájezdech, lebedil si olomoucký asistent

K překvapivému vítězství jedenácté Mory 4:3 po nájezdech přispěl gólem v základní hrací době i rozhodující penaltou.

Jeho vyrovnání na 2:2 v čase 23:31 vzbudilo rozruch. Předvedl při něm nejen rychlý skluz, ale i důraz v brankovišti typický pro borce ze země javorového listu. Našlápl do úniku, přebruslil váhajícího zadáka Linharta a puk dotlačil za čáru s ním i brankářem Hrubcem.

Sudí upažili, zdálo se, že kvůli posunuté kleci gól neuznají. Olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík je ale přesvědčil ke konzultaci s videorozhodčím: kotouč byl za čárou dřív, než se klec vychýlila z ledu!

„Ještěže k tomu přistoupili s rozumem,“ oddechl si Laš. „Myslel jsem, že na video ani nedojde.“

Šimon Hrubec si posteskl: „Puk byl někde pod námi, takže si netroufám se k tomu vyjádřit. Měl jsem hoňku, protože to byla docela nebezpečná situace a šlo tam trošku i o zdraví. Sudí to však uznali.“

Třinec čtyřikrát doma bral všechny body, až s podceňovanou Olomoucí poprvé tvrz z ocele padla.

Neodolala nájezdům Hanáků. Doslova. Samostatné nájezdy proměnili tři ze čtyř: kromě Sundhera se trefili i Vilém Burian a David Ostřížek. Z Ocelářů nepřekonal skvělého Branislava Konráda nikdo.

Navíc už předtím Hrubce po sóloakcích prostřelili Laš s Eberlem.

„Hostům brejky vycházely. Fakt je zvládali dobře. Sundherovi sice hned při tom prvním puk sjel, ale při těch dalších už šly puky od tyčky. Udělali to pěkně,“ uznal Hrubec. „Prostě jim to tam padalo. Někdy to tak je, že z pěti penalt dáte pět, a někdy jich máte patnáct a nedáte žádnou. Nic velkého bych v tom nehledal,“ pokrčil rameny obránce Třince Vladimír Roth, jenž se blýskl dvěma góly a asistencí.

„Měli jsme výborný střelecký den v samostatných nájezdech,“ usmíval se olomoucký asistent trenéra Zdeněk Moták. „Byli jsme v nich úspěšní, což je pro hráče povzbuzující pro další boje, protože potřebujeme branky střílet,“ vyhlíží zítřejší (17.00) domácí bitvu se Spartou.

Včera mohl bojovný mančaft pochválit, přestože favorit zavalil Konráda třiceti střelami, zatímco Hrubec čelil jen devatenácti pokusům. „Utkání nás stálo hodně sil. Olomouc hrála dobře dozadu, mají tam silné kluky, takže i pro naše útočníky to byl těžký zápas. A mají výtečného gólmana, což se ví,“ vysekl Roth kompliment Konrádovi.

„Hráli jsme zodpovědně, bojovně, podali jsme obětavý a poctivý výkon,“ cenil si Moták.

Olomoučtí mohli brát body všechny, ale na Lašův zásah ze třetí třetiny stihl záhy odpovědět Martin Růžička. „Do první třetiny jsme vstoupili ustrašeně a rozhodující vliv na vývoj utkání měla druhá třetina, kdy jsme přežili oslabení. A ještě v něm ve třetí třetině skórovali,“ připomenul Moták brejk Laše. „To bylo rozhodující. Musíme hráčům poděkovat za výborný výkon.“

Třinecký asistent trenéra Marek Zadina jen přikývl: „Olomouc hraje nepříjemný hokej. Nedají vám nic zadarmo, tlačí vás do rohů, ale nezačali jsme dobře. Podstatné je, že jsme nevyužili přesilovky. Navíc jsme při jedné inkasovali, což bylo asi rozhodující.“