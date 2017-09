Puky nám hodně skákaly, přiznal třinecký obránce Roth

Dvakrát jste vedli, ale soupeř vždy vyrovnal. Čím to bylo?

Věděli jsme, jak Olomouc hraje. S ní je to vždycky urputné. Nepodařilo se nám odskočit na víc než gól, aby se nám hrálo lépe. Chtěli jsme to zlomil a v jednu chvíli to už vypadalo, že je meleme, ale nedali jsme góly. Neměli jsme takovou tu lehkost. Trápili jsme se v přesilovkách. Vyloženě nám to nešlo, ale i takové zápasy jsou.

Měli jste osm přesilovek, ale dali jste gól jen v té pětiminutové. Přitom v předchozích zápasech vám početní převahy vycházely. Bylo to olomouckou obranou?

To nevím, těžko říct. Prostě někdy vám to vyjde, ale dneska nám hodně skákaly puky. Nesehráli jsme ty přesilovky dobře.

Byla olomoucká obrana hodně urputná?

Byla. Utkání nás stálo hodně sil. Olomouc hrála dobře dozadu, mají tam silné kluky, takže i pro naše útočníky to byl těžký zápas. A mají výtečného gólmana, což se ví.

Olomoučanům vycházely rychlé protiútoky. Porazili vás jimi?

Určitě není dobré, když chodí sami na kasu, ale to se stává, hokej je hra chyb. Někdy tam protihráč frnkne a dneska se nám to bohužel vymstilo.

Celkově vás soupeř na nájezdy přehrál. I v závěrečném rozstřelu. Chyběla vám větší pohoda?

Prostě jim to tam padalo. Někdy to tak je, že z pěti penalt dáte pět, a někdy jich máte patnáct a nedáte žádnou. Nic velkého bych v tom nehledal.