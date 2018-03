Máme sílu dračí! hlásí před play off Třinec. Posilu Jágra zatím neřeší

„Jsme draci. Jsme Oceláři a věříme, že ukážeme sílu týmu a postoupíme do semifinále,“ řekl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek před sérii s Pardubicemi, kterou Oceláři rozjedou doma v úterý od 17.00.

A dračí sílu by mohl ještě zvýšit legendární Jaromír Jágr, jehož Oceláři mají napsaného na soupisce. Zatím je však zraněný a hlavně bojuje s Kladnem v první lize o extraligovou baráž.

„Byli bychom rádi, kdyby nám pomohl, ale víme, že je to velký otazník,“ přiznal Peterek. „Budeme čekat, jak se situace vyvine. Jeho zraněním se vše zkomplikovalo. Doufejme, že naše play off bude dlouhé a že ho tady uvidíme.“

Třinecký trenér Václav Varaďa s Jágrem hovořil před koncem základní části extraligy. „Necítil se, aby nastoupil. A pak se zranil,“ řekl Varaďa. „Neřeším to. Důležité je, aby byl zdravý. Záleží mu především na úspěchu Kladna. Pokud by neprošlo do baráže, tak jeho budoucnost u nás budeme řešit.“