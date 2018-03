Zabrat i v utkáních venku, přeje si třinecký trenér Varaďa

„Věřím, že se projeví, že jsme během sezony odehráli venku skvělá utkání. Do Hradce Králové nejedeme zápasy odevzdat,“ prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa. „Pokud by i nynější série došla do sedmého zápasu, tak se o postup porveme i tam. Musíme ale hrát náš hokej, což se nám v některých fázích s Pardubicemi nedařilo. I když ty hrály doma hodně dobře.“

V základní části extraligy byli Třinečtí na ledě soupeřů nejlepší, když vyhráli 14 zápasů a získali v nich 45 bodů. Hned za nimi byl Hradec Králové se 43 body a také se čtrnácti vítězstvími. Pokud jde o srovnání na domácím hřišti, tak královéhradečtí hokejisté byli třetí s 56 body a třinečtí šestí se 47.

K postupu Ocelářů do semifinále výrazně pomohli mladíci ze čtvrtého útoku, kteří ovládli rozhodující sedmý duel s Pardubicemi. Neuvažuje kouč, že by jim dal více prostoru? „To by možná bylo kontraproduktivní,“ odpověděl Václav Varaďa. „Mladší hráči se potýkají s nevyrovnaností výkonů a někdy po skvělém utkání přichází odmlka. Přál bych si, aby jim to i nyní bodově šlo jako minule, ale hlavně, aby hráli stejně dobře, i když jim to tam nenapadá.“

Ocelářům bude nejméně v nynějších dvou zápasech chybět zraněný Martin Růžička. Trenér Varaďa sestavu z minulého duelu měnit nebude. „Potom budeme reagovat na vývoj série a aktuální formu a stav hráčů. Věřím, že kluci nebudou mít herní výpadky, abychom je museli vyndávat ze sestavy,“ řekl Varaďa.