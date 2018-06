Hokejový Trutnov nechce slevit a do útoku shání zkušenost

Hokej

Zvětšit fotografii Momentka z duelu hokejistů Trutnova (v zeleném) | foto: hctrutnov

dnes 8:23

Na jaře ve své skupině 2. hokejové ligy obhájili páté místo z předcházející sezony a ani v té další nechtějí ze svých výkonů slevit. Hokejisté Trutnova by i v ní rádi postoupili do play off a tam trápili favority.