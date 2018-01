Nedvěd před exhibicí žertoval: Zkusím zavolat Jágrovi, jestli nepřijede

Kdo vám tu funkci vůbec nabídl?

Ředitel extraligy Pepa Řezníček. Ale musím přiznat, že hlavní slovo při výběru hráčů měli trenéři Vůjtek s Ujčíkem, byť jsme spolu vše probírali. Jelikož v Česku ale většinu zimy nejsem, tak s ním nemám každodenní kontakt jako oni.

Je to krok pokračovat v téhle pozici dál?

Zatím takhle nepřemýšlím.

Fakta Akce má nový název (All Star Cup) a také formát - střetnou se výběry z nejvyšších soutěží z Česka, Slovenska, Německa a mezinárodní soutěže EBEL. Projekt se uskuteční 17. února v Bratislavě a podle pořadatelů je už nyní vyprodáno. Český tým poskládal hlavní trenér Vladimír Vůjtek starší s asistentem Viktorem Ujčíkem. Coby generální manažer jim sekundoval i Petr Nedvěd. Vybírali po jednom borci z každého extraligového klubu. Kapitánem se stal hradecký Jaroslav Bednář, vedle něj se představí i aktuálně nejproduktivnější aktivní hráč extraligy Viktor Hübl z Litvínova, jenž má na kontě 766 bodů z 1048 utkání. Turnaj v Bratislavě se bude hrát systémem každý s každým a vítěz získá finanční prémii ve výši 25 tisíc eur. Hrát se bude 2x15 minut se třemi hráči a gólmanem na každé straně. "Z mého pohledu je to zpestření sezony. Budou to specifické zápasy tři na tři. Bude prostor na žabičky a různé technické záležitosti. Bude to především o tom, abychom si to užili a ukázali fanouškům něco z našeho hokejového umění," prohlásil Bednář.

Když jste skončil s kariérou, tak se mluvilo o tom, že byste se zapojil v Liberci. Říkal jste, že tomu dáváte čas. Nějaká doba uplynula - změnilo se něco?

Je to pořád stejný. Zatím to není na pořadu dne. Liberec je pro mě samozřejmě srdcová záležitost, možná že jednoho krásného dne ta chvíle nastane, ale momentálně ne. Liberec je v dobrých rukou, takže není vůbec důvod tam něco měnit.

A co reprezentace, kde manažera dělal váš kamarád Martin Ručinský a kde se teď možná stejná pozice uvolní, protože se Milan Hnilička bude věnovat politice?

Uvidíme. Zatím to je takové, jaké to je. Hokej mě baví a zároveň mi chybí. Pevně věřím, že jednou se do hokeje vrátím, ale v momentální chvíli to nemá cenu řešit. Ani netuším, jestli bych chtěl být spíš trenér nebo manažer.

Co se u vás musí změnit, ale ta chvíle přišla?

Tak zaprvé tam musí být zájem. To je start. Pak záleží, v jaké situaci, za jakých podmínek a tak dále. Pak se vám život úplně změní, nad tím je potřeba také přemýšlet. Hokej mě pořád naplňuje, takže návrat nevylučuju.

Bratr Jaroslav dělá asistenta trenéra ve Spartě. Odrazuje vás?

Stresy a problémy jsou součástí téhle práce, to by mi nevadilo. Samozřejmě, že vám každý hokejista řekne, že je daleko jednodušší hrát než trénovat. O tom žádná. Ale v zásadě ten tlak není rozdílný. Adrenalin je součástí té práce, takže bych se nebál.

Jak vlastně vypadá váš běžný režim po hokejové kariéře?

Trávím hodně času v Miami, takže se snažím hodně sportovat. Hraju tenis a golf. Počasí je tam přes zimu krásné, takže si to užívám. Zatím žiju tam, ale v budoucnosti se to může změnit.

Sledujete dění kolem vašeho vrstevníka Jaromíra Jágra?

Těžko k tomu něco říkat. Samozřejmě, že je v nepříjemné situaci. Má trápení se zraněními. Sezona pro něj odstartovala nešťastně, protože nebyl v kempu. Je to těžká sezona. Ale je to skvělý hokejista, tak věřím, že se vrátí na vrcholu jako vždycky. Je otázka, jak to bude pokračovat v Calgary, ale to nemůžu komentovat, protože do toho nevidím.

Nominace výběru české extraligy Brankáři: Libor Kašík (Zlín), Miroslav Svoboda (Plzeň). Obránci: Erik de la Rose (Jihlava), Brett Flemming (Chomutov), Marek Hrbas (Vítkovice), Martin Vyrůbalík (Olomouc). Útočníci: Jaroslav Bednář (Hradec Králové), Viktor Hübl (Litvínov), Marek Kvapil (Liberec), Martin Nečas (Kometa), Lukáš Pech (Sparta), Jiří Polanský (Třinec), David Tomášek (Pardubice), Jakub Orsava (Mladá Boleslav).

Dokážete si představit, že byste ještě hrál jako on?

To už si nedokážu představit. Občas si chodím zahrát s klukama do Letňan, ale v takových letech už většinu z nás tělo bolí. Ráno vstáváte a je to hrůza. To je daň, kterou všichni profesionální hokejisti, kteří hráli tak dlouho jako my, musí zaplatit. Klobouk dolů před Jardou.

Třeba se vrátí do Česka. Bral byste ho jako generální manažer do týmu pro Utkání hvězd?

Uvidíme, v jaké se nachází formě. Nejdřív bych ho musel vzít do Letňan a vyzkoušet ho, jak na tom je. Ale vážně: je to utopie. I když by takový hráč byl pochopitelně ozdobou na každém turnaji. Zkusím mu zavolat.

A vás by si zahrát nelákalo? Býval jste dobrý bruslař a bude se hrát tři na tři...

Jo, je škoda, že jsem odešel moc brzy. Tři na tři by mě hodně bavilo. Ale já si rád zajdu zahrát ze srandy. Tohle je sice exhibice, ale stejně to už není pro mě.

Hrál jste vlastně nějaké Utkání hvězd?

Nehrál. Vím, že to ze začátku fungovalo, ale postupem času euforie opadala a existovala určitá nechuť to hrát. Podle mě by to mělo být něco, co bude bavit diváky, ale hlavně i ty kluky. Snad se to zase povede a bude to velká show.