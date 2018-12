Věřím v úspěch i bez hvězd. Chci vyhrávat, tvrdí trenér dvacítky Varaďa

Navazujete na loňské čtvrté místo, jak to bude obtížné?

Rádi bychom se prezentovali poctivým hokejem a korunovali ho úspěchem. Teď je ještě brzo říkat nějaký konkrétní cíl, protože nevíme, jestli budou součástí týmu zmiňovaní kluci. Ale chceme uspět.

Váš předchůdce Filip Pešán loni říkal, že tým může být letos ještě silnější. Souhlasíte?

Loni byl tým hodně silný a podle toho to dopadlo. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet letos. Hrozně záleží, v jaké formě nás turnaj zachytí. Uděláme všechno pro to, aby byla co nejlepší.

Opravdu se hra dvacítky přibližuje špičce, jak to vypadalo loni?

Myslím, že tam kluci nechali všechno. Poslední dva zápasy v play off jim nevyšly, ale i postup do semifinále byl úspěch. Kluci nasbírali v těžkých zápasech um a dovednosti. Věřím, že se teď projeví a pomohou nám.

S týmem jste uspěl na Hlinkově memoriálu. Pomůže i toto?

Spousta kluků se posunula dál. Znám je tři čtyři sezony a u spousty z nich jde vidět, že dospívají. Někdo je hotový, někdo ještě potřebuje zapracovat na tom, aby byl stabilním extraligovým hráčem. Vidíme, že jich v rámci extraligy v tomhle věku moc není. Kvalitní juniorský hokej se hraje v zámoří, kam spousta kluků odchází. Posouvá je to dál a je to lepší, než aby tu hráli juniorku nebo neměli prostor v dospělém hokeji.

Širší nominace na MS 20 Brankáři: Lukáš Dostál (Třebíč), Jiří Patera (Brandon/WHL), Jakub Škarek (Lahti). Obránci: Daniel Bukač (Niagara/OHL), Jakub Galvas (Olomouc), Michael Gaspar (Litoměřice), Martin Hugo Haš (Tampere), Filip Král (Spokane/WHL), David Kvasnička (Litoměřice), Dalimil Mikyska (Třebíč), Radim Salda (Rimouski/QMJHL), Libor Zábranský (Kelowna/WHL), Matyáš Zelingr (Kladno). Útočníci: Petr Čajka (Erie/OHL), Jan Hladoník (Třinec), Kryštof Hrabík (Tri-City/WHL), Filip Chytil (NY Rangers), Martin Kaut (Colorado Eagles/AHL) Jáchym Kondelík (Connecticut/NCAA), Jakub Lauko (Rouyn/QMJHL), Jan Jeník (Liberec), Ondřej Machala (Frýdek-Místek), Martin Nečas (Charlotte/AHL), Matěj Pekař (Barrie/OHL), Karel Plášek (Kometa), Jakub Pour (Litoměřice), Ostap Safin (Halifax/QMJHL), Filip Zadina (Grand Rapids/AHL).

Může být tým na MS silný v ofenzivě?

Někdy můžete mít ofenzivní hráče, kteří udeří v pravý čas - tím myslím přesilové hry. O ty se budeme chtít opírat, ale zároveň budeme chtít hrát poctivě dozadu a nedovolit soupeřům, aby nám dávali hodně gólů. Chceme hrát účelný hokej, který nás může dovést k dobrým výsledkům.

Je to jen o těch čtyřech jménech?

Úspěch na nich závisí z velké míry, protože Chytil, Nečas, Zadina a Kaut jsou výkonnostně jinde, ale věřím i zbylému týmu. Ti kluci mají potenciál.

Máte radost, že se brankář Škarek našel ve Finsku?

Jakub má výbornou sezonu. Na druhou stranu vím, že mu poslední dvě mistrovství nevyšly a dostával spoustu gólů. Pro nás je to ale pořád brankář, který to umí. Měl jsem ho na Hlinkovi, celé jsme to na něm postavili a zvládl to. Budeme se snažit ho naladit, aby byl platný, ať dostane jakýkoli prostor. Taky vyspěl, posunul se, zažívá výbornou sezonu, má skvělá čísla. Potřebujeme, aby je přenesl do reprezentace.

Budete v bráně sázet hlavně na něj?

Ve velké formě chytá Lukáš Dostál v rámci první ligy, také Jirka Patera má skvělou sezonu v zámořské juniorce. Uvidíme, v jakém rozpoložení kluci dorazí. V hlavě nějakou představu mám, ale nechtěl bych kluky dostávat pod tlak a zatěžovat je. Stejně to není v jejich rukou, oni jsou zodpovědní jen za svůj výkon. Jsme přesvědčení, že všichni tři do nominace patří, do jaké pozice je ale dáme, to je věc druhá.

Máte své favority, na kterých byste stavěl, pokud nebudou moct přijet největší hvězdy?

Máme hráče do různých rolí. Vyzdvihl bych Jáchyma Kondelíka, kterého beru jako univerzála, jenž může hrát oslabení i přesilovky. Na to, jak je vysoký, tak velmi dobře bruslí. V útoku je dále Jakub Pekař, který má velmi dobrou sezonu stejně jako Jakub Lauko... Je tam spousta kluků, kteří byli na mistrovství už loni. Myslím, že tým složíme tak, abychom hráli dobrý hokej.

Budete dbát na to, aby ostatní lajny byly produktivní, když se všichni budou soustředit na nejlepší pětky?

Já bych hlavně chtěl, aby plnily roli, kterou jim přisoudíme. Ať už je to bránění ve čtyřech v oslabení, blokování střel, dohrávání hráčů nebo pokud půjde o houževnatost a nastavení hráče, aby na něj byly fauly, aby byl živý a aby měl v sobě energii. Každý má něco a v nominaci budou hráči, kteří to budou plnit.

Martin Kaut říkal, že kluci ze staré osmnáctky jsou spolu neustále v kontaktu. Je pro vás důležité, jestli funguje parta?

To je skvělé, že tam ta chemie je. Ti kluci spolu žijou čtyři pět sezon v reprezentačních kádrech, má to co dělat s týmovým úspěchem, který by se měl dostavit, pokud tam ta chemie je. Rozhoduje se samozřejmě na ledě, ale tohle může být plus.

Už jste naťukl, že v extralize nemá až na Jakuba Galvase nikdo výraznější roli. Proč?

Kubovi pomohla sezona, kterou odehrál s tátou. Ostatní ještě nemají na to, aby byli ve čtyřech útocích, respektive ve třech obranách. Všichni mladí jsou venku a bojují o svůj sen v NHL. Ani Kuba podle mě dlouho v extralize nevydrží s takovou výkonností, jakou má.

Zase z Litoměřic je v nominaci hráčů dost. Vyplácí se tento projekt, kde svaz dává šanci mladým?

Je vidět, že spousta kluků jezdí na akce reprezentační devatenáctky a dvacítky. Prezentují se velmi dobrým výkonem. David Bruk tam odvádí velmi dobrou práci, kluci hrajou útočný, agresivní hokej se spoustou napadání, bojují o příčky play off. Ta vize by byla skvělá, kdyby kluci, kteří jsou v zámoří, byli doma v tomhle projektu pospolu. Ale zvolili si svou cestu.

Vyčítáte jim to?

Vůbec. Kluci se rozhodujou podle vlastní vůle. Já se také v osmnácti rozhodl, že nebudu ve Vítkovicích a odejdu do zámoří. A musím říct, že jsem si sezony v kanadské juniorce užil. A posunul se dál, bez nich bych se do NHL třeba nikdy nepodíval.



Jste ambiciózní, berete MS jako šanci ukázat se, když se o vás mluví jako o budoucnosti reprezentačního áčka?

Ne, to bych vůbec neřešil, ani to nechci řešit. Já se na to mistrovství světa těším a udělám s Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou maximum, abychom byli úspěšní. Aby z toho měli kluci dobrý pocit a my se rvali o nejlepší možné umístění. A vůbec neřeším, co bude. Jsem spokojený v Třinci, tým jede podle představ.

Člověka ale musí těšit, že se dostal do okruhu trenérů, kteří připadají v úvahu v souvislosti se seniorskou reprezentací.

Já si toho hrozně vážím, všem za to děkuju, ale vůbec bych to neřešil. Mám před sebou ještě dlouhou cestu.

Jak se vám vlastně bude opouštět Třinec?

Bude se mi odjíždět líp, když tým opustím na prvním místě. Kluky předám ve velmi dobré formě. Při dobrém rozpoložení a tréninkových dávkách budou zase připravení, aby podali velmi dobré výkony v lize i na Spengler Cupu. I během mistrovství si udělám čas, abych viděl rozbory utkání.

Víte, že vás možná v jednu chvíli budou poslouchat dva Zadinové? Jeden na hřišti v Kanadě a druhý v Třinci coby asistent?

Kéž by to tak bylo, hlavně u toho mladšího.

Jak bude vypadat řízení Třince na dálku?

Odjíždím 12. prosince, kluci mají dva zápasy v extralize a potom se jede na Spengler Cup, kde jsme si všechna utkání v druhé půlce prosince přehodili. Jde teda o dvě až čtyři utkání, kdy nebudu. Tým je velmi dobře připravený a věřím svým asistentům, kteří pojedou v zajetých kolejích. Aspoň si oddechnou, že je nikdo neždíme. Ale budu to prožívat. Možná budu koukat na TSN na Spenglerův pohár.

Poslední věc: přemýšlel jste o Myšákovi z Litvínova?

Před dvěma měsíci byl součástí seznamu, ale na přání Jirky Šlégra zůstane v klubu. Vnímají, že malinko stagnuje a chtějí, aby hrál. Je to pro mě kluk do prvních dvou útočných formací. Pokud bychom takové hráče neměli, jeho šance by vzrostly. Takže může za námi ještě dodatečně dorazit.