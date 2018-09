Valach z Chomutova po devítigólové blamáži: Byla to nezastavitelná lavina

Co se s vámi děje?

Těžko se mi k tomu vyjadřuje, nevím, kde je příčina. Jednou udělá chybu ten, podruhé další. Ani já nehraju dobře. Asi je to v hlavách. Myslím, že trénujeme dobře, kondičně jsme připravení, ale děláme individuální chyby, kterých bychom se neměli dopouštět.

Vedli jste, ale jen 77 vteřin.

Takhle se hrát nedá. Když dáme první gól, musíme to zavřít a skákat po hlavách do střel. Nemáme tým na to, abychom otočili výsledek za stavu 1:3, 1:4. Bohužel.

Tolik chybí lídr Vondrka, který přestoupil do Mladé Boleslavi?

Samozřejmě chybí. A to každý hráč, co odešel. Ať Michal anebo kluci, kteří se dostali do NHL. Říká se, že každý je nahraditelný. Ale nemůžeme chtít od mladých chlapců, kteří do extraligy naskočili, aby najednou dávali pět gólů za pět zápasů. My jsme starší hráči, musíme si sednout, něco říct. A hrát asi fakt na 1:0, 2:0, vylehat střely, vítězství urvat.

Co zápas s Plzní rozhodlo?

Začátek jsme měli velmi dobrý, tak jsme chtěli hrát. Napadat je, být agresivní, donutit je k chybám. Pak jsme inkasovali a bylo to jako lavina, gól za gólem, individuální chyba jedna druhá, už se to valilo a my to nedokázali zachytit. Pak je to i o hlavách. Musíme ale najít nějaká pozitiva, protože když se budeme utápět v bažinách, to nám moc nepomůže.

Je tedy něco pozitivního?

Že už se můžeme jen odrazit. Jsme na dně a už nemáme kam padnout. Musíme se znovu nějak nakopnout. Vyhrát, pak udržet šňůru. Musíme se dostat k prvnímu vítězství.

Jaký podle vás máte tým? Jiný, než ukazuje start sezony?

Nejsem tady, abych se vyjadřovat, jestli máme špatný nebo dobrý tým. Jednoduše to je poskládané, jak je, každý hráč má svoji roli. Když si jí budeme plnit a vyvarujeme se individuálních chyb, můžeme zápasy uhrávat.