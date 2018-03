Věřím ve srovnání série, tvrdí vítkovický útočník Roman

Plni odhodlání vyrovnat stav čtvrtfinálové série vyrazili v pátek hokejisté týmu Vítkovice Ridera do Brna. V tamní DRFG Areně nastoupí dnes a v neděli ke třetímu a čtvrtému zápasu čtvrtfinále.

V sérii na čtyři vítězství ovšem prohrávají 0:2 na zápasy (Vítkovice doma podlehly Kometě dvakrát 2:3, z toho jednou v prodloužení – pozn. aut.), a pokud v Brně ani jednou neuspějí, budou mít po sezoně.

„Prostě prohráváme 0:2 a jedeme na Kometu, kde umíme hrát. Půjdeme do toho stejně jako do prvních dvou zápasů a věřím, že se dostaneme zpět do Ostravy za vyrovnaného stavu,“ prohlásil vítkovický útočník Ondřej Roman.

Brno - Vítkovice Třetí čtvrtfinálový duel sledujte od 17 hodin online.

„Vnímáme, že v naší sérii je teď Kometa brána ještě více jako favorit, že ji už řada lidí vidí v semifinále. My se ale rozhodně v Brně nevzdáme. Jedeme se s nepříznivým stavem série poprat a věříme, že do bojů ještě promluvíme,“ potvrdil hráčova slova kouč Vítkovic Jakub Petr.

„Jenom nesmíme dělat chyby jako v domácích zápasech, protože mužstvo, jako je Kometa, to prostě dokáže potrestat. Pak je hodně obtížné to s nimi dohánět. Na tomto musíme zapracovat,“ nabádal Roman. „Byly a budou to hodně vyrovnané zápasy a ty rozhodují opravdu maličkosti.“

Ve třetí třetině druhého utkání série vítkovičtí trenéři poprvé zamíchali se sestavou a vypustili do hry mladého a dravého útočníka Daniela Kurovského. „Je ale samozřejmé, že nyní případné změny a úpravy sestavy nebudeme nijak zveřejňovat nebo komentovat,“ podotkl kouč Petr. „Připravovali jsme se jak po herní, tak po taktické stránce. Máme představu o tom, co nás v Brně čeká, ale je čistě na nás, abychom to zvládli.“

Zvládnout budou muset vítkovičtí hokejisté i emoce, které byly při ostravských bitvách patrné. Strhlo se několik šarvátek, hráči si ostře vyměňovali názory i při odchodu do šaten po druhém utkání. „Speciálně bych o emocích nebo vyhrocených situacích nemluvil. Zápasy v Ostravě nabídly to, co play off většinou má. Oba týmy do toho dávají vše. Stejné to bude i v Brně,“ dodal vítkovický asistent Pavel Trnka.

Zápasy v Brně začínají v 17.00.