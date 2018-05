Vítkovice hlásí první švédskou posilu v historii klubu. Přijde i Schleiss

„Je to typický absolvent švédské hokejové školy. Šikovný bruslař, má dobrý pohyb po modré čáře. Pravák se slušnou střelou. Oceňuji jeho přístup - on sám sebe spíše podhodnocuje. Ví, na čem je potřeba pracovat, a klade si ty nejvyšší cíle. Herně i z pohledu přístupu zapadá do naší koncepce,“ hodnotil 24letou posilu vítkovický generální manažer a kouč Jakub Petr.

Další oznámenou posilou Vítkovic je 23letý forvard z Plzně Jan Schleiss. „Honzu znám už z minulosti. Troufám si říci, že vím, co od něj čekat jak po herní, tak po povahové stránce. Typologicky zapadá do týmu. Už pro něj máme připravenou roli - nebudu prozrazovat jakou, ale výborně se na ni hodí. Jsme proto rádi, že si z nabídek ostatních klubů vybral právě tu naši,“ podotkl Petr.

V kádru ostravského celku naopak už nejsou obránce Karol Sloboda, jemuž skončila smlouva, a útočník Milan Bartovič, který ve Vítkovicích hostoval z Liberce.