Vítkovice přišly v Jihlavě o náskok i body. Kapitán chválil jen třetinu

Vítkovičtí přitom šli do třetí třetiny za stavu 2:1 ve svůj prospěch, jenže nechali domácí vyrovnat a v čase 57:50 při hře ve čtyřech proti čtyřem prostřelil Filip Seman vítkovického gólmana Patrika Bartošáka. Hosté se v závěrečné minutě sice pokusili jako v minulém utkání s Mladou Boleslaví srovnat při hře bez brankáře, tentokrát však úspěšní nebyli – naopak Radek Hubáček poslal puk do prázdné vítkovické branky.

„Bohužel si neodvážíme nic. Povedla se nám jen druhá třetina, kdy jsme se zvedli, hráli jsme to, co jsme si řekli. Ve třetí už to zase nebylo a o první se nebudeme vůbec bavit,“ řekl vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „Jsme si vědomi ztráty, ale jsme tým a nerozhodí nás to. Musíme se poučit z chyb a šlápnout do toho, nic jiného nám nezbývá.“

Vítkovického kouče Jakuba Petra mrzel fakt, že hráči nedokázali na led přenést předzápasovou přípravu. „Na tohle jsme hráče připravovali celý týden, kdy se nehrálo, věděli jsme, že Jihlava hraje celoplošný agresivní hokej. V první třetině nám to dělalo problémy, ve druhé jsme zrychlili hru a náš výkon byl solidní. Ale za třetí třetinu jsme si body nezasloužili,“ uznal trenér Vítkovic.