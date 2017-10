Kolouch se trefil a Vítkovice uťaly sérii proher. Musíme se odrazit, říká

Kromě vás dal první gól v tomto extraligovém ročnímu i Rastislav Dej. Takže to byl zlomový zápas?

Vidím to na pátek třináctého. Šťastný den.

Co jste dělal jinak, když jste se trefil hned dvakrát a ještě jste si připsal asistenci?

Na gól jsem vážně čekal už dlouho. Začal jsem ale více střílet a přestal se utápět v kličkách. Tudy cesta nevedla. Když za dvanáct zápasů nemáte ani bod, tak hlava pracuje jinak. Přemýšlíte, zda umíte góly vůbec dávat.

A co jste změnili jako tým, když jste po pěti kolech zvítězili?

To, o čem mluvili trenéři po minulých zápasech. Snažili jsme se všechno tlačit do branky, chodit do předbrankového prostoru a co nejvíce zjednodušit hru. Dneska to konečně vyšlo.

Litvínov se ve druhé třetině zlepšil. Bylo důležité, že jste dokázali na jeho první a druhou branku hned zareagovat svými góly?

Do druhé třetiny jsme nenastoupili úplně ideálně a prvních pět minut bylo z naší strany špatných. Takže je fakt, že když soupeř snížil na 4:1 a my brzy nato dali pátý gól, tak jsme se uklidnili a vrátili se k naší hře.

A podržel vás brankář Dolejš. Souhlasíte?

Je fakt, že výsledek možná neodpovídá úplně výkonům obou týmů. Dolík zachytal výborně. Byl to jeho první zápas v sezoně od začátku a zvládl ho parádně.

Také vám hodně pomohlo, že jste po první třetině vedli už 3:0. Věděli jste, že Litvínov má první třetiny slabší?

Tím jsme se nezaobírali. Ale když nám to tam napadalo, tak se hrálo lépe. Nebyli jsme nervózní. Věřili jsme, že vyhrajeme, a to se nám podařilo.