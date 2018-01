Vítkovické přesilovky srazily Olomouc. Důležité body, lebedil si trenér

Důležitý krok směrem k přímému postupu do čtvrtfinále extraligy udělali hokejisté týmu Vítkovice Ridera, když v 41. kole soutěže doma porazili Olomouc 5:2. Drží třetí příčku a na šestou Olomouc mají už čtrnáctibodový náskok.

„Byl to soupeř z top šestky, takže jsou to pro nás velice důležité body. Do utkání jsme však vstoupili strašně laxně,“ řekl vítkovický kouč Pavel Trnka. „Od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb a byli jsme agresivnější, to rozhodlo.“

Vítkovičtí totiž sice v úvodní části dvakrát skórovali, ale pokaždé nechali soupeře rychle vyrovnat. „Vstup do utkání byl upřímně tragický, nestíhali jsme v osobních soubojích, byli jsme všude pozdě. Nejely nám nohy, Olomouc se dostávala na puky, byly z toho šance, a jakmile jsme dali gól, místo toho, aby nás uklidnil, tak jsme inkasovali,“ potvrdil vítkovický bek Lukáš Klok.

„Bylo to těžké. Dostali jsme o přestávce trochu kartáč, vyříkali jsme si to v šatně mezi sebou. Naštěstí pak padl třetí gól, který nás uklidnil,“ podotkl Klok, jenž byl autorem vítězné branky domácích.

„Dostal jsem nahrávku po modré, chtěl jsem ještě přihrávat do hokejky, že tam někoho najdu, ale všechno se mi zavřelo, tak jsem si řekl, že to zkusím. Naštěstí to tam spadlo,“ líčil Klok a připustil, že olomoucký gólman Branislav Konrád jeho pokus podcenil. „Šel tam lapačkou, trošku jsem se tomu divil. Asi mě trochu podcenil. Nevěděl, že někdy vystřelím dobře,“ smál se Klok.

Velký úsměv na tváři měl i Jaromír Pytlík, teprve šestnáctiletá posila Vítkovic. Trenéři jej včera poprvé zapsali na soupisku a hned se dostal do hry. „Jsme rádi, že ho tu máme. Původně byl jako třináctý útočník, ale jak se zápas vyvíjel, dostal více příležitostí. Odehrál ho solidně. Věk je sice znát, ale do budoucna je to talentovaný hráč,“ řekl kouč Trnka.