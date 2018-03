Naše série je největší tahák, tvrdí vítkovický útočník Roman

„Bude to velké. Z těch dvojic, které se v play off vytvořily, je náš souboj s Brnem podle mě největším tahákem. Jsou to města blízko k sobě, velká města, tradiční kluby, oba s dobrými a věrnými fanouškovskými základnami. Určitě to bude velká podívaná,“ je přesvědčen jeden z lídrů ofenzivy Vítkovic.

„Kometa má jednu z nejlepších obran, ne-li vůbec nejlepší, obrovskou kvalitu mají v útoku v čele s Martinem Eratem a Zaťovičem nebo Vincourem. My se musíme držet toho, co nás po tak dlouhé době dostalo přímo do čtvrtfinále play off,“ prohlásil Roman.

Série začne v úterý, první dva duely se odehrají v Ostravě. „Brněnští fanoušci jsou známí tím, v jakých počtech chodí doma na hokej a v jakých počtech jezdí ven a jakou kulisu dokážou vytvořit. Snad se vítkovickým fanouškům podaří předčit ty brněnské – a hlavně ať my na ledě předčíme hráče Komety.“