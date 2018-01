Jak vítkovičtí hokejisté v derby proti Třinci zaspali

Bez nasazení se hrát nedá, zlobil se Baranka Jediným střelcem Vítkovic v pátečním derby s Třincem byl obránce Ivan Baranka, který přesnou ranou využil přesilovku v pěti proti třem. Více už však Vítkovičtí na domácím ledě neukázali. „Na jeden gól se nevyhrává. Nebylo tam absolutně žádné nasazení. Ve druhé třetině se to trošku zlepšilo, ve třetí jsme hráli vabank. Bylo to riskantnější, ale nevyšlo to,“ popisoval Baranka. Zaskočil vás úderný začátek v podání Třineckých? Poměr střel v první části byl 7:24.

Můžeme hrát systém, jaký jen chceme, ale když bude chybět nasazení každého hráče, nepůjde to. Jak si to vysvětlujete? Motivace přece chybět v derby nemohla, navíc před vyprodanou halou.

Musíme se každý hráč nad sebou zamyslet. V kabině si sice řekneme jednu věc, ale jakmile vyjedeme na led, je to o něčem jiném. Musí tam být disciplína a nasazení. Pak jste šance měli. Byl gólman Třince Hrubec k nepřekonání?

Šance byly, ale jak jsem říkal, na jeden gól se vyhrát nedá.