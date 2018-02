Vsetín po kolapsu na Slavii hostí Havířov. A půjde mu o vše

Sedm kol před koncem základní části je pořadí kolem kritického osmého místa následující:

7. Třebíč 69 bodů

8. Havířov 68 bodů

9. Vsetín 65 bodů

Vsetín ztratil kontakt s Havířovem po nevídaném kolapsu ve středečním zápase na ledě Slavie Praha. V 31. minutě vedli o čtyři branky, domů se ale vraceli sklíčení po porážce 4:5.

„Klíčový byl gól na 1:4, který domácí dali z ničeho hned po naší čtvrté brance,“ podotkl Jenáček.

Když Vsetínští následně promarnili dvě velké šance a podruhé inkasovali, složili se.

„Slavia se dostala druhým gólem do euforie. Valilo se to na nás, stáhli jsme se. Hráči si mysleli, že se to nějak ubrání,“ líčil Jenáček.

„Začali jsme panikařit. Ani nedokážu popsat, proč se to najednou tak rozpadlo, ale rázem jsme přestali hrát svou hru a udělali velké množství chyb,“ přidal se na webových stránkách klubu útočník Vojtěch Šilhavý.

Vsetín tak podruhé v krátkém sledu ztratil v poslední třetině tříbodové vítězství. V sobotu přišel ve finiši v Přerově o vedení 3:2.

„Takových zápasů bylo více,“ připomněl Jenáček. Na nezkušenost nováčka se vymlouvat nechce. „Kádr jsme v sezoně doplnili.“

Podle něho doplácí mužstvo na nepovedený vstup do sezony; tým se dlouho držel u dna tabulky a až díky úspěšné sérii na přelomu roku se znovu vložil do hry o play-off.

„Od začátku to honíme, každé utkání hrajeme pod tlakem bodovat. Kluci to mají v hlavách, nechtějí udělat chybu a bojí se o výsledek. Chybí nám sebevědomí,“ prohodil Jenáček.

Před sobotním klíčovým zápasem ho hráči nechali ve středu v Praze. „Atmosféra na čtvrtečním tréninku byla špatná. Ale věříme, že se poučí,“ pronesl Jenáček.

Nic jiného mu také nezbývá.