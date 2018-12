Hokejistům Vsetína scházejí body z venkovních zápasů

„Venku jsme měli uhrát o šest až devět bodů více,“ řekl v rozhovoru pro webové stránky klubu druhý kouč Vsetína Luboš Jenáček. „Pokud bychom je udělali, tak se pohybujeme na hraně druhého místa, a ne mezi třetím a šestým.“

Vsetín pobral na svém kluzišti o patnáct bodů více než při výjezdech, a to má ještě k dobru domácí dohrávku proti Benátkám nad Jizerou. Pokud by ji zvládl, dodržel by plán zisku minimálně 25 bodů na každou čtvrtinu.

„Sto bodů by mělo stačit na to, abychom play off začínali doma,“ věří Jenáček.

Ještě větší diference mezi domácími a venkovnímu zápasy se ukazuje ve vstřelených a obdržených gólech Vsetína; rozdíl 48 branek ve skóre je jasně nejvyšší ze všech účastníků soutěže.

„Doma je doma. Hráči to mají v podvědomí. I když nechceme měnit styl, venku se tak neprosazujeme,“ poznamenal Jenáček a poukázal přitom na přesilové hry.

Zatímco na Lapači zužitkuje Vsetín průměrně každou třetí výhodu, při výjezdech je sotva na třinácti procentech úspěšnosti využití početních výhod.

„Pokud je rozdíl ve skóre zápasu o gól, tak třeba právě přesilovky dělají ten rozdíl,“ doplnil Jenáček.

Na Lapači počítali do početních převah s finským obráncem Mäkinenem, jenže jeho angažmá na Valašsku se kvůli vleklým zdravotním potížím smrsklo na pouhých šest startů. Pak s ním klub stejně jako s jeho krajanem Kuronenem rozvázal smlouvu. Kvůli pracovnímu vízu schází od konce října kanadský forvard Theoret.

„Konstruktivní bek do přesilovek a případně i útočník by se nám hodil,“ přiznal jednatel klubu Daniel Tobola, který však na jejich příchod netlačí a spíše vyčkává. „Záleží, co se vyskytne. Chceme posily, a ne hráče na doplnění.“

Vsetín se může spolehnout na nejproduktivnější útok soutěže ve složení Rob, Pechanec, Jonák. Bez dvou posbírali dohromady stovku kanadských bodů. A spolu s obrannou dvojicí Slováček-Teper se podíleli na polovině vsetínských branek.

„Je dobré mít tak silnou formaci, ale na druhou stranu je tým více zranitelný. Byli bychom rádi, kdyby se prosazovaly všechny čtyři útoky, nebo minimálně první tři,“ přeje si Jenáček.

V posledních třech kolech se musel Vsetín obejít bez zraněného šéfa elitní lajny Pechance a hned prohrál dva zápasy. V Českých Budějovicích, kde se navíc zranil Teper, chyběl také čtvrtý nejproduktivnější útočník mužstva Karafiát.

„Pechanec i Karafiát by měli být ve středu k dispozici,“ uklidňuje Jenáček před dnešním zápasem v Prostějově, kde Vsetín rozehraje třetí čtvrtinu základní části.