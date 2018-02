Konečně to dopadlo dobře pro nás, zářil vsetínský Březina

Předzápasová situace přitom hrála jednoznačně v neprospěch Valachů. Potřebovali vyhrát za tři body, zatímco Třebíči by stačil i bod. Soupeř je navíc doma mimořádně silný.

„Jaký to byl zápas? Pro nás určitě krásný. Jsme v play-off,“ zářil vsetínský útočník David Březina. „Konečně to dopadlo dobře pro nás. Vzali jsme si ponaučení,“ připomněl, že tři předchozí vzájemné souboje skončily úspěchem Třebíče. S trochou nadsázky se dá říct, že klíčový pro postup do play-off byl tah, kdy si Vsetín pár kol před koncem sáhl do Horácké Slavie pro gólmana Pavla Jekela. Ten sice v sobotu za hosty nechytal, ale hlavně nebyl v bráně Třebíče.

Čtvrtfinále 1. ligy Karlovy Vary – Vsetín 27. 2.

Karlovy Vary – Vsetín 28. 2.

Vsetín – Karlovy Vary 3. 3.

Vsetín – Karlovy Vary 4. 3.

Karlovy Vary – Vsetín 6. 3.

Vsetín – Karlovy Vary 8. 3.

Karlovy Vary – Vsetín 10. 3.

Pozn.: Série se hraje na čtyři vítězství. Ve Vsetíně zápasy začínají v 17.30.

„Je pravda, že je to trochu paradox. Pavel nás předtím totiž třikrát vychytal. Zavařil nám,“ usmíval se Březina. „Jestli jsme teď vyhráli díky tomu, že na straně Třebíče nebyl, to nevím, každopádně jsme rádi, že to takhle dopadlo,“ dodal.

On sám mohl slavit ještě jednou. Společně s prostějovským Tomášem Divíškem totiž 24 góly ovládl střeleckou tabulku základní části WSM Ligy. „Akorát on na ně potřeboval o pár zápasů míň,“ uvedl bývalý útočník Jihlavy. „Samozřejmě jsem spokojený, ale důležitější je, že jsme v play-off.“

Čtvrtfinálová série začne už v úterý a ve středu v Karlových Varech. „Třeba je překvapíme. Doma pak přijde plný stadion, takže si to chceme pořádně užít a udělat nějaký pěkný výsledek,“ plánoval Březina.

Atmosféra jako při play-off byla už v sobotu v Třebíči. Na Vysočinu totiž dorazila velmi početná skupina vsetínských fanoušků, která společně s domácími příznivci vytvořila utkání parádní kulisu.

„Bylo to úžasné,“ chválil 17letý brankář poraženého týmu Lukáš Dostál. „Musíme fanouškům za tuhle atmosféru moc poděkovat,“ poslal vzkaz oběma táborům.

Ten vsetínský byl ale nakonec výrazně spokojenější. Stejně jako kouč hostujícího týmu Jiří Dopita. „Myslím si, že jsme utkání odehráli dobře a moc velkých chyb jsme nedělali,“ radoval se.